La muerte de Isabel, tía política del actor Luis Lorenzo, sigue sin resolverse. Tras la imputación de la última cuidadora de la mujer, este martes, El programa del verano ha emitido una entrevista en exclusiva con Arantxa Palomino, sobrina de la fallecida.

La mujer ha destacado que fue su tía quien buscó apoyo en ella y le pidió que le buscase un nuevo especialista para tratar su deterioro cognitivo. "En su pueblo, ella no estaba teniendo el seguimiento adecuado y, hablando conmigo, me dijo que si conocía algún neurólogo o algún hospital que sea bueno para tener una consulta. Fue cuando, en 2019, acude a la consulta en la sanidad privada y le hace el diagnóstico. Le pone un tratamiento e intento que se lo financie la Seguridad Social", ha recalcado Arantxa, bajo la atenta mirada del periodista Israel López.

Además, la mujer ha apuntado que "cada uno de los médicos que han declarado han corroborado que estaban de acuerdo con el diagnóstico y con el tratamiento pautado y que la medicación estaba en niveles terapéuticos".

Respecto a los ictus que sufrió Isabel, Arantxa ha destacado que la llevaron al médico en varias ocasiones al notar que su tía tenía una desviación en el labio. Palomino ha recordado que la segunda forense declaró que, en caso de haber sido envenenada, Isabel tendría que haber ingerido "cantidades ingentes" de cadmio y manganeso.

Así, Arantxa Palomino ha vuelto a defender su inocencia y ha insistido en que el fallecimiento de Isabel se produjo por causas naturales. Sin embargo, desde el plató del matinal, los colaboradores han señalado que, teniendo en cuenta las declaraciones de otras cuidadoras, todo parece indicar que la mujer no estaba bien cuidada.

De la misma manera, Joaquín Prat ha destacado la posibilidad de que se organice un careo entre la última cuidadora de Isabel, imputada en el caso, y Arantxa.

También el periodista Luis Rendueles ha apuntado: "Son personas investigadas por un delito gravísimo y la única persona que ha declarado ha sido Arantxa. Que yo sepa, Luis Lorenzo no ha dicho ni mu y la cuidadora también se niega". Además, Rendueles ha recordado que el informe de la Guardia Civil señala que la cuidadora habría ejercido malos tratos sobre Isabel.

Respecto al presunto descuido de su tía, Arantxa ha resaltado: "Si me gasto 2000 euros en el cuidado de mi tía Isabel, cómo no voy a comprarle un cepillo de dientes". Tras escuchar las aportaciones de los colaboradores del matinal, Arantxa Palomino se ha puesto en contacto con el programa, en directo, mediante una llamada telefónica.

"El motivo por el que quiero entrar es porque estoy viendo el programa en directo. Se están tergiversando cosas, se está sesgando y se está poniendo el foco en detalles que pueden cobrar cierta importancia si fueran reales y no fueran sacados de contexto. No olvidemos que el objeto de la investigación es el presunto homicidio a través del cadmio y del manganeso", ha comenzado Palomino.

Respecto al incidente en el que, al parecer, Luis Lorenzo y Arantxa Palomino dejaron sola a Isabel en un centro comercial, la mujer ha destacado que su tía hacía una vida completamente independiente en Asturias y que fue ella misma quien decidió quedarse sola en el centro comercial: "No la dejamos abandonada".

Palomino ha recalcado: "Yo he sido muy clara desde el principio. He declarado sin ni siquiera ver el sumario. Os he concedido una entrevista 48 horas después de ocurrir todo esto. Yo estoy convencida de la muerte natural de mi tía porque soy la que ha estado allí. Es cierto que yo no tengo un perfil sociosanitario y que, probablemente, he cometido errores, como todos podemos hacerlo. Te puedo asegurar que asumir el cuidado de una persona mayor y enferma en un domicilio es una tarea complicada, maxime cuando tienes dos niños en casa".

"No voy a permitir, bajo ningún concepto, que se hable de desatención. Cómo voy a desatender a mi tía si yo la llevaba, en mi coche, entre dos y tres veces a la semana, a curarse una herida que tenía en la pierna por problemas circulatorios. Una herida que no le estaban curando en el centro de salud de Grado. Esto se puede acreditar porque la atendía la enfermera. Una persona que abandona o desatiende a otra no le proporciona todos los cuidados médicos", ha agregado la mujer.

"Mi tía ha sido vista por neurología y hay que matizar que no es que la hayan visto 50 neurólogos diferentes; mi tía estaba siendo vista por el servicio de neurología de la salud pública de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que te atiende el neurólogo que ese día le toca hacer la consulta, que muy probablemente no sea el mismo. Han sido muchos médicos y muchos profesionales y ni uno solo ha detectado o insinuado que mi tía no tuviese los cuidados necesarios, todo lo contrario: han hecho hincapié en que yo le quería proporcionar todas las atenciones y todos los cuidados que necesitara", ha matizado la esposa de Luis Lorenzo.

De la misma manera, Palomino ha declarado que no mantenía una buena relación con la cuidadora imputada y que, incluso, llegó a plantearse interponer una denuncia contra ella por maltrato a Isabel. "Mi tía era mi segunda madre y me dejé la piel para darle lo mejor de mí en vida y en muerte", ha sentenciado Arantxa Palomino.