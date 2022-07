Ana Luque, decepcionada con Olga Moreno tras su paso por 'Supervivientes': "No entiendo por qué no me ha defendido"

Ana Luque saltó a la fama en 2021 al defender en el plató de Supervivientes a su íntima amiga Olga Moreno. Una edición después, ella misma ha sido una de las protagonistas del concurso. Sin embargo, no ha contado con el apoyo público de la expareja de Antonio David.

Unas semanas después de ser expulsada de la isla, Ana Luque ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas. En ella, además de hacer un amplio repaso sobre su vida, ha explicado sus sentimientos sobre Olga Moreno, así como la situación actual de su relación de amistad.

La que es considerada como la concursante más querida de la presente edición de Supervivientes ha manifestado que, al llegar a España, se ha encontrado con una gran decepción. Y tiene nombres y apellidos: Olga Moreno.

"La sigo queriendo y creo que mi amistad con ella es buena, pero no entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba", ha dicho, asegurando que ella siempre la ha apoyado desde que comenzaron a ser amigas "hace diez años".

Además, ha confesado que Olga no quería que Luque participase en Supervivientes porque no la veía "tan fuerte como para aguantar la experiencia". No sabe a ciencia cierta si lo hacía por celos, pero ha asegurado que tiene "una conversación pendiente con ella", puesto que se ha enterado de que ni en plató ni en redes sociales le ha defendido.

Y el dolor de esa ausencia se incrementa porque sí que ha defendido a Kiko Matamoros. "Olga no ha estado a la altura y yo sí lo estuve cuando fui a defenderla. Creo que lo hice bastante bien, no entiendo por qué no ha sido todo lo que yo sí he sido con ella. No sé por qué no me ha querido defender", ha sentenciado.

Por su papel defendiendo a Olga, Ana Luque siente que no se le "han reconocido" sus méritos, puesto que gente de su entorno le ha criticado por tener buena relación con Jorge Javier Vázquez.