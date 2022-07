Paula Echevarría denuncia haber sido víctima de una estafa que roba dinero a sus fans

A pesar de que estaba disfrutando de unas vacaciones en familia de lo más relajadas, algo importante ha enturbiado la paz y la tranquilidad de Paula Echevarría. Y sobre todo porque nadie como ella sabe lo que le debe a sus fans y, como ellos y ellas eran quienes estaban saliendo perjudicados, además de su imagen como influencer, no ha dudado en explicar una estafa que se estaba cometiendo en su nombre.

Hasta ese momento, varios de sus seguidores habían sido estafados a través de una cuenta que se hacía pasar por la actriz de 44 años (aunque su cumpleaños es en menos de dos semanas). Este perfil, que se autodenomina "cuenta de apoyo a Paula", escribía mensajes privados a los usuarios que comentaban en las últimas publicaciones de la cuenta oficial de la asturiana.

"Hola hermosa. He visto bastantes comentarios tuyos en mis publicaciones subidas a mi página de…", se puede leer que es el comienzo del mensaje que han recibido algunos followers, los cuales se lo han hecho llegar de inmediato a Echevarría, que lo ha colgado en sus stories con un cartel grande que advierte de la estafa.

En él se puede ver que es una cuenta que no ha hecho ninguna publicación y que únicamente posee alrededor de 1.000 seguidores (probablemente bots o, en todo caso, muy lejos de los más de 3,5 millones de followers de Echevarría), lo que claramente da mala espina.

Por ello, Paula lanzaba un mensaje claro antes de poner la captura en sus stories. "Aviso importante. Aunque creo que ya no hay nadie que caiga en este tipo de mentira, pero por si acaso, [es una] ¡ESTAFA! No hagáis caso a nadie que os escriba en mi nombre. Y mucho menos pidiendo dinero", ha aclarado la actriz, de quien se entiende, porque no lo ha puesto entero, que en lo que resta de mensaje que le han hecho llegar sus fans, la página falsa en un momento dado pedía dinero por a saber qué motivo.

Intento de estafa a Paula Echevarría. Instagram Paula Echevarría

Tras ello, Paula ha continuado con sus días de asueto en Marbella con su pareja, Miguel Torres, y con el hijo de ambos, Miki, de quien ha publicado algunas fotografías con un bañador de sandías y sus flotadores. "¡Disfrutón de mi vida! Qué maravilla ver las cosas a través de ti. Todas tus primeras veces es como si también lo fueran para nosotros", ha escrito para él.