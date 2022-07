Rafa, en 'First dates': "Llegué a pesar 132 kilos, pero adelgacé y ahora soy monitor de 'spinning'"

"Fui jugador profesional de fútbol sala, pero lo tuve que dejar para hacerme cargo de la empresa familiar, me abandoné y llegué a pesar 132 kilos. Me volqué en ella y la hice tan grande que me quitó todo el tiempo de mi vida", le contó Rafa a Lidia Torrent este martes en First dates.

También le explicó a la presentadora que "por un tema personal decidí cambiar de vida, vender la empresa, perder peso... y ahora soy coach de nutrición y profesor de spinning".

A continuación llegó Susi, una apasionada de la moda y los complementos: "A mi casa no puede venir nadie porque la única habitación que quedaba, la ha hecho vestidor", afirmó la expeluquera.

Al ver a su cita, la barcelonesa admitió que "es un chico arreglado, pero no ha sido verle y 'tiki tiki', no”. Rafa, por su parte, también se sintió decepcionado con su pareja de la noche: "No es mi tipo".

Rafa y Susi, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena ambos 'confesaron' que se habían hecho algunos retoques estéticos: "Son míos -los pechos-, lo único que están levantaditos", admitió Susi.

También coincidieron en su amor por el deporte, mientras que él era monitor de ciclo indoor, a ella le encantaba hacer spinning: "Me monto en la bici y me vuelvo loca".

Al final, el deporte y la estética no consiguieron que tuvieran futuro como pareja. "No querría una segunda cita con Susi porque no es la mujer que busco en el sentido físico", comentó Rafa.

La barcelonesa, por su parte, tampoco quiso volver a quedar con el coach nutricional y monitor de spinning porque "no es el típico chico que me impresione, me falta que esté más cachas y unos tatuajes".