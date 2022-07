El secretario de Estado y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez (Madrid, 1977), es un hombre muy ocupado durante los días en los que media España está de vacaciones o cuenta los días para tomarse un descanso. Como en los dos últimos años, Álvarez será el encargado de negociar con el PSOE en representación de Unidas Podemos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y, aunque ve con buenos ojos el viraje progresista que ha querido imprimir el presidente Pedro Sánchez a su discurso en las últimas semanas, el dirigente insiste en conversación con 20minutos que ese discurso no puede quedarse solo ahí, sino que debe traducirse en políticas expansivas en las últimas cuentas de la legislatura.

¿Cuáles son esas prioridades para los Presupuestos?La primera debe ser enfrentar el impacto que tiene la inflación sobre ciudadanos y empresas, y tratar de reducirla en la medida de lo posible. La segunda es seguir invirtiendo en reformas de profundo calado que necesita nuestra economía. Debemos avanzar en transición energética y en reforzar nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de cuidados de larga duración.



Ya han tomado medidas para contener la inflación, pero sigue disparada. ¿Qué más se plantean hacer?Hay algunas medidas de carácter fiscal que se han tomado coyunturalmente para reducir la factura de la luz que deben mantenerse en el tiempo, para que la inflación vaya reduciéndose poco a poco. También deben mantenerse la inversión que estamos haciendo en transporte colectivo o el cheque de apoyo a las familias.

¿El abono de Cercanías debe seguir siendo gratuito de forma indefinida?Sí. De hecho, desde Podemos hablamos de incluirlo en los Presupuestos de 2023. En general, debemos acelerar la transición energética: vivimos en un país que tiene una gran capacidad de generar energía a partir de fuentes renovables, y acelerar las inversiones en estas tecnologías nos haría menos dependientes de los combustibles fósiles del exterior y reduciría la capacidad de Putin de utilizar la energía como arma de guerra.



¿Se puede elevar el gasto militar y el gasto social a la vez en los Presupuestos? El PSOE cree que sí.Lo que realmente debe alcanzar el 2% del PIB no es el gasto militar, sino el gasto en protección social, que todavía está a una distancia importante de los países de nuestro entorno. En todo caso, lo que no se puede hacer es anteponer este objetivo del PSOE a las prioridades sociales o a construir un colchón para frenar la inflación.



¿Temen que su socio sí quiera priorizar el gasto militar a otros?Nosotros vamos a trabajar para que en ningún caso se haga.



Dicen que las cuentas de 2023 van a ser "la prueba del algodón" del giro a la izquierda de Pedro Sánchez. ¿No se fían del PSOE?No es una cuestión de fiarse o no, es que hechos son amores y no buenas razones. El cambio de discurso [del presidente] en el Debate del estado de la Nación ha sido bienvenido no solo por Podemos, sino por el conjunto del electorado progresista. Pero ese cambio de discurso ahora tiene que dar paso a una serie de políticas públicas en los próximos Presupuestos.