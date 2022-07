L'Ajuntament de València subvencionarà el pàrquing de la Reina a compradors del Mercat Central i comerços del centre

Així ho ha assegurat el regidor de Mobilitat i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, en una reunió amb representants dels venedors del Mercat Central i de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València, dins de les accions per a dinamitzar el comerç de proximitat i millorar la mobilitat al centre de la ciutat.

Totes les persones que compren al Mercat Central o als comerços de l'associació podran beneficiar-se d'aquests descomptes si utilitzen el nou aparcament de la plaça de la Reina o el del Mercat Central.

Com a vicepresidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central, Natalia Estellés ha ressaltat que l'acord permetrà oferir als seus clients les mateixes condicions que en la resta d'aparcaments de l'entorn on tenen places concertades.

També la gerent de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, Julia Martínez, ha destacat que és una iniciativa que va en la mateixa línia que la de l'aparcament de la plaça de Bruixes, "que ha funcionat molt bé en els últims anys".

Des de 2019, per exemple, EMT ha facilitat 218.000 descomptes a les persones que han usat l'aparcament de la plaça de Bruixes per a fer les seues compres en el Mercat Central, amb una inversió de més de 314.000 euros.

El nou aparcament de la plaça de la Reina disposa de 226 places per a turismes, de les quals 203 seran de rotació. S'han previst 46 places per a motocicletes i 22 per a bicicletes i s'han reservat sis per a persones amb mobilitat reduïda.