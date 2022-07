Belén Esteban regresa emocionada a 'Sálvame' tras 92 días de baja a causa de su rotura de tibia y peroné

Tras 92 días, Belén Esteban ha vuelto al plató de Sálvame, emocionada y agradecida. El accidente que acabó con su tibia y peroné destrozados la sumió en un lugar muy oscuro. Pero ha conseguido salir adelante y, tras reaparecer en el Deluxe, ha vuelto a su programa.

Ha llegado en coche y, tras ella, Pipi Estrada, Kiko Matamoros, Carmen Borrego, Adela González y Canales Rivera, le han ido acompañando con una pancarta en la que podía leerse "Bienvenida Belén", además de una banda de música.

"Me ha encantado el recibimiento", ha dicho Belén Esteban, sonriente. "No hay nada que más me guste que una charanga".

Belén Esteban vuelve a Sálvame después de 92 días, acompañada de una charanga #yoveosalvame pic.twitter.com/QLbND0E3Wr — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 26, 2022

La entrada en plató de la colaboradora ha sido apoteósica, con una enorme ovación y con todo el público y el equipo coreando su nombre. "Los 92 días se me han hecho muy largos. Estoy emocionada porque veo a mucha gente que se han preocupado mucho por mí. Me ha emocionado ver a mi equipo, a mis compañeros, a peluquería, a maquillaje... a todos".

"No quiero pensar en lo que pasó. Quiero tirar para delante", ha explicado Belén Esteban, que ha insistido en que una de las cosas que más le ha costado ha sido no poder defender a su amiga Anabel Pantoja en Supervivientes, pero que se ha mojado en muchos de los temas de actualidad.

"Ver así a Ortega Cano me da pena", ha dicho la colaboradora tras ver un vídeo del torero explotando contra la prensa. "Un matrimonio es él y ella. Los demás no deben meterse ahí".