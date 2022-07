Igualtat estudia ampliar el programa Kumpania d'atenció a l'alumnat gitano a més municipis

Mas ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió celebrada, aquest dimarts, en la delegació del Consell a Alacant amb representants de la Federació d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA), la Fundació Secretariado Gitano i l'entitat de promoció de la cultura gitana Arakeando.

Sobre aquest tema, ha subratllat: "Volem que més xavals i xavales gitanes puguen accedir a ell i per a açò s'estudiarà la manera de poder dotar a aquest programa de més recursos a través del cofinançament amb fons europeus".

En aquesta reunió han repassat les principals preocupacions que afecten a la població gitana de la Comunitat Valenciana, com són l'ocupació, l'habitatge i l'educació i com millorar les mesures implementades des de la Generalitat.

En eixe sentit, ha ressaltat "el bon acolliment que està tenint el programa Kumpania a les localitats en les quals està implementat", i que durant l'últim curs ha tingut un grau d'èxit proper al 90%, aconseguint que la majoria dels xics i xiques participants haja aconseguit graduar-se en secundària.

Així mateix, ha recordat que Kumpania compta amb un ampli reconeixement tant per les pròpies entitats representants de la població gitana com per part de la UE, que ha reconegut a aquesta iniciativa com a "bona pràctica" i ha demostrat ser un instrument "efectiu" per a intervenir en aquells factors que determinen la desigualtat de condicions i resultats en les quals es troba l'alumnat gitano en el sistema educatiu respecte de la població majoritària.

En concret, per a enguany la Conselleria destina un total de 9 milions al finançament dels programes Kumpania, Impulsa Kumpania, que va dirigit a la primera infància, i Kumpania Plus, per a acompanyar en els estudis postobligatorios. D'ells, 3,7 milions es destinen a la província d'Alacant.

Així, l'ampliació d'aquests programes ha permès passar de 12 a 28 programes, dels quals 14 són d'Impulsa Kumpania, 10 de Kumpania i 4 de Kumpania Plus, de manera que ara es dona servici a 19 barris de les localitats d'Alacant, Burjassot, Castelló de la Plana, Elda, Elx, Llíria, Paterna, Sagunt i València.

Aquest increment de recursos ha permès ampliar el nombre de xiquets, xiquetes i adolescents de 274 a 651, i també millorar les plantilles que han passat de 103 a 189 persones professionals, de les quals 76 pertanyen al col·lectiu gitano.

MILLORA DELS ITINERARIS D'INSERCIÓ

D'altra banda, ha assenyalat que les associacions li han traslladat que la població gitana "no vol només mantindre's de la Renda Valenciana d'Inclusió o de qualsevol altra prestació, sinó que vol treballar. Volen començar a veure una inserció laboral per la seua banda i emprendre eixos camins emancipadors, com qualsevol persona de la nostra societat".

En aquest sentit, Mas ha indicat que des del seu departament s'estudiarà la manera de "millorar l'aplicació dels itineraris d'inserció sociolaboral associats a les persones que reben la Renda Valenciana d'Inclusió, en concret de la població gitana, amb la finalitat d'implementar-los de manera més ràpida i eficaç" perquè les persones beneficiàries "puguen aprendre un ofici que els permeta desenvolupar la seua vida amb total autonomia" sense dependre d'una prestació.

Així mateix, durant la reunió han tractat els problemes amb els quals es troba la població gitana en matèria d'habitatge, com "les dificultats per a gestionar una hipoteca o accedir a un lloguer" als quals se suma, a més, "les dificultats amb la dació en pagament" en cas de no poder seguir fent front als pagaments. "En aquests casos, en comptes de renegociar les condicions, les entitats bancàries estan forçant a les famílies gitanes a eixir de les seues cases", ha explicat.

Per açò, Aitana Mas s'ha compromès a traslladar al vicepresident segon i conseller de Vivenda, Héctor Illueca, la possibilitat que la Generalitat "establisca algun tipus de mediació entre les entitats bancàries i la població gitana per a arribar a algun tipus d'acord" que permeta a aquestes famílies seguir en les seues llars així com a accelerar les mesures impulsades pel Consell en matèria d'habitatge perquè "tinguen un impacte més visible".