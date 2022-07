Decepción entre los familiares del Villa de Pitanxo tras verse con el Gobierno: "¿Por qué no quieren bajar ahora en verano al pecio?"

Los familiares de las víctimas del pesquero gallego Villa de Pitanxo, hundido el pasado 15 de febrero en aguas canadienses, se han reunido este martes en Madrid con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El encuentro ha sido decepcionante para los familiares, que acudían con la firme petición de que se aproveche el buen tiempo estival para bajar al pecio del buque y así recabar pruebas que ayuden a esclarecer el accidente. "Nos vamos con tristeza", ha lamentado la portavoz de las familias, María José de Pazo.

"Para bajar el pecio solo tenemos el verano, esperábamos que hoy estuviese madurada esa decisión y no ha sido así", ha señalado De Pazo, que ha recordado que faltan apenas veinte días para que se cumplan seis meses del accidente en el que fallecieron 21 marineros y ha dado un ultimátum para que este jueves el Ministerio comunique por escrito su aprobación o su rechazo a la bajada al pecio con la pertinente justificación. "Las familias que aquí estamos le hemos dado traslado a la ministra de Transportes de que el jueves de esta semana vamos a llamar para que nos diga si el Gobierno va a tener voluntad política para bajar al pecio del Villa de Pitanxo o no, le hemos reiterado que el ordenamiento lo legitima", ha explicado. "Si esta semana no se toma esta medida es que descartan que se haga justicia en el futuro, porque si no quieres obtener pruebas quiere decir que descartas obtener datos objetivos", ha añadido.

Antes de entrar a la reunión, que ha durado cerca de dos horas, De Pazo había criticado la falta de acción del Ejecutivo. "Vamos camino de seis meses del hundimiento del Villa de Pitanxo y seguimos teniendo de respuesta del Gobierno de Sánchez medio folio de vaguedades. Llevamos pidiendo respuestas día tras día a todas las autoridades y se siguen pasando la patata caliente", denunciaba. Los familiares han insistido en que el tiempo se agota. "¿De dónde se van a obtener las pruebas? ¿Después, cuál va a ser la excusa de Sánchez? ¿Que hace mal tiempo y no se puede bajar?", se preguntaban, añadiendo que "si se quiere se puede bajar mañana mismo, Canadá coopera... ¿qué más queremos?".

Reunión de los familiares del Villa de Pitanxo con el Ministerio de Transportes. Europa Press

Aunque los representantes gubernamentales no han ofrecido declaraciones tras la reunión, a la que, además de la ministra Sánchez, ha acudido también el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, la portavoz de las familias se ha referido a los argumentos esgrimidos por su contraparte. Según De Pazo, el Gobierno arguye que tiene que ser un juez o la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) quien ordene la bajada al pecio. Ambas vías están abiertas actualmente.

Dos vías abiertas

Por un lado, en cuanto a la vía judicial, a pesar de que los tres supervivientes al naufragio del Villa de Pitanxo comparecieron ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, a principios de junio, todavía está por determinar a qué instancia corresponde la investigación. Tras el rechazo del Juzgado de Marín, es su homólogo vigués quien estudia ahora si es competente. "No hay juez instructor definido todavía, hay una cuestión de competencia que está sin resolver y que previsiblemente se alargará en el tiempo", ha denunciado De Pazo, que ha recalcado que "hasta que tengamos un juez instructor definitivo a lo mejor ya pasó incluso el invierno de 2023".

Por otro lado, la CIAIM tiene un año para emitir el informe sobre el accidente. "En la convocatoria de hoy echamos en falta a la CIAIM, es un órgano adscrito a este ministerio y nosotros pedimos que estuviera", lamentaba la portavoz de las familias antes de entrar a la reunión. "Hemos pedido que se reúna con las familias y que diga si es verdad que descarta bajar al pecio, si es verdad que no quiere obtener más datos objetivos", añadía a la salida.

Los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo a la entrada a la reunión. Europa Press

Los familiares sostienen que no hay ninguna inviabilidad técnica ni económica para bajar al pecio e insisten en que ha presentado informes que así lo acreditan. "Hay precedentes de que incluso se puede bajar a una profundidad mayor de la que está el Villa de Pitanxo, a tres veces más se ha bajado, ¿por qué ahora no se baja?", ha criticado, añadiendo que "no es complejo, no es caro y no es difícil". Es por ello que confían en que haya un cambio de postura por parte del Gobierno, bajo el pretexto de que "todo cuanto se obtenga de forma objetiva es bueno para la investigación".

"Esperamos que se cambie, que haya voluntad política. Si se puede técnicamente, si es viable, si no hay impedimentos económicos ni legales, ¿por qué se va a descartar obtener pruebas e investigar el naufragio y el fallecimiento de 21 marineros? No tiene explicación", ha lamentado De Pazo. A pesar de las esperanzas, los familiares de las víctimas no descartan recurrir a organismos internacionales si el Ejecutivo mantiene su postura y recuerda que siguen a la espera de una nueva reunión con Pedro Sánchez. "El presidente del Gobierno nos dijo que haría lo posible y lo imposible, que esperásemos al verano", ha reiterado De Pazo, que ha agregado que "él tiene que responder por qué no hay voluntad política o por qué no la ha habido". "Esperemos que esta semana cambie. Daremos las gracias todas las familias y nos iremos a casa, que es lo que queremos. Por favor, tengan un poco de humanidad", ha concluido.