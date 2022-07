Ciudadanos presenta su decálogo para una refundación liberal de "centro radical" como opción para las clases medias

"Esto no es un proceso de chapa y pintura: no tiene nada que ver con el color, con el nombre. Tiene que ver con defender una ideología, presentarla al público y asumir que va a seducir a mucha gente que hace mucho tiempo que no escucha ese tipo de discurso valiente, que es necesario para España, y habrá gente a quien no le guste". Son estas las intenciones, resumidas por Begoña Villacís este martes, con las que Ciudadanos afronta su "refundación liberal". Un proceso "poroso a la sociedad civil" y con el que cuentan con todos los activos, sobre todo municipales, con los que aún se nutre un partido en plena catarsis, empequeñecido paulatinamente por los resultados electorales.

La vicealcaldesa de Madrid y el diputado malagueño Guillermo Díaz, las dos caras protagonistas del proceso de refundación, llamados a liderar el espacio de "centro radical" al que aspiran, presentaron en la sede de la calle Alcalá su decálogo para reconstruir la formación. "Una declaración de principios, no de intenciones", acotó Díaz, que guiarán en los próximos meses la acción política del partido con "absoluta solemnidad".

"Nos vamos a alejar de todo oportunismo", ha prometido Villacís. "Vamos a defender al individuo con respecto a la colectivización constante que se realiza por parte de otros partidos. Supone que vamos a defender lo que nosotros consideramos que es la verdad como una sucesión de hechos que en ocasiones son demasiado interpretables". Un mensaje complejo para un partido que ha renunciado a aspirar a grandes mayoría y acota su nicho de voto a las "clases medias".

El espejo alemán

Guillermo Díaz viajó la semana pasada a Berlín junto con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y se reunión con Karl-Heinz Paqué, presidente de la fundación del Partido Democrático Libre (FDP, por sus siglas en alemán), los liberales alemanes. "[El liberalismo] es la ideología más exigente y más difícil de sostener", saca en claro Díaz, comparando la situación de su partido con episodios superados por sus homólogos alemanes. "Les contamos nuestros planes y les gustaron", ha asegurado el portavoz del comité de refundación.

Díaz ha expuesto el decálogo apoyado por unas diapositivas con las que desarrollar sucintamente cada idea. El primer punto del decálogo, el "único dogma", la libertad. "Entendida en su sentido más amplio, desde las libertades civiles frente a cualquier amenaza arbitraria, parapetada en discursos de emergencia", ha contrapuesto con una manera de hacer política, consideran, extendida. También ha criticado enérgicamente las políticas identitarias y ha presentado una y otra vez, como reminiscencia a los valores del liberalismo clásico, la opción individualista. "En esta disyuntiva permanente entre derecha e izquierda vamos a apostar siempre por la libertad individual", ha posicionado al partido.

A parte de los conceptos de libertad y verdad o el ideario de defensa de las clases medias, el decálogo incluye nociones en defensa de España y el medio ambiente o una reafirmación de la vocación europeísta del proyecto. También la reivindicación de la "seriedad" y la "responsabilidad" en la política.

El balance que hacen en el todavía partido naranja de los primeros pasos de la refundación, pendiente todavía de si habrá o no un cambio cromático, es "exitoso". Villacís ha fechado en el mes de enero, "cuando España sepa lo que estamos haciendo", como fecha para terminar una suerte de proceso de escucha, al estilo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con las bases y los simpatizante.

Según ha reconocido Díaz, los últimos sábados 16 y 23 de julio se celebraron en la sede del partido unos debates "enormemente fructíferos" junto a un centenar de concejales y alcaldes de Ciudadanos. Unos 2.000 simpatizantes, ha asegurado el diputado, ya se han sumado al proceso. Algo que supera "las expectativas".