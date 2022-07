Feijóo ve un clamor por el cambio y cree que "España tiene el peor gobierno posible porque es débil, sectario e irresponsable"

El discurso del presidente popular, Alberto Núnez Feijóo, a los barones de su partido, parecía ir encaminado a ser un balance sobre la gestión del Partido Popular en los últimos cuatro meses, coincidiendo con su llegada tras la crisis interna del partido y la caída de Casado. Lejos de la realidad. El expresidente de Galicia ha dedicado la mayor parte del tiempo a criticar al presidente Pedro Sánchez, al que, por cierto, sí ha salvado de la sentencia de los ERE de Andalucía. El popular ha subrayado el "clamor por el cambio" ante el actual Gobierno, "el peor posible porque es débil, sectario e irresponsable".

Para Núnez Feijóo, la necesidad de un cambio político no surge por casualidad, sino que "es causa y consecuencia de comportamientos muy concretos que han ido gestionando un sentimiento mayoritario como el que hoy hay en las calles de España". Un clamor que ya se ha sentido antes contra el PP, tal y como ha reconocido, pero que, en su opinión, "en ninguna ocasión, con tanta fuerza y claridad como lo estamos notando ahora".

A ojos del presidente popular, lo que piden los españoles es "devolver el sentido común y la serenidad a la gestión pública, conocer de verdad los problemas y que no se les adornen ni simplifiquen". Es decir, un clamor "harto de estrategias de corto recorrido, que no pide imposibles, pero sí un cambio porque cada vez hay más españoles que están seguros de que así no pueden seguir".

Y es que "España tiene el peor gobierno posible porque es débil, sectario e irresponsable", ha lanzado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional, donde ha celebrado que "la deriva" del PSOE "estaba cantada". Porque "cuando se cocina un gobierno como si fuera un suflé, antes o después, acaba desinflándose".