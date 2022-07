La apertura del juicio oral a Borràs obliga a la Mesa del Parlament a decidir sobre el futuro de su presidenta

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha abierto juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts) por, presuntamente, fraccionar contratos para otorgarlos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Ahora, la Mesa debe decidir si suspende a Borràs como diputada, en base al reglamento de la Cámara.

Borràs irá a juicio acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental, para lo que la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. Según el reglamento del Parlament de Catalunya, la Mesa debe suspender de manera inmediata a los diputados acusados de corrupción que cuentan con apertura de juicio oral.

La Mesa del Parlament está formada por siete miembros: dos de Junts (incluida Borràs), dos de ERC, dos del PSC y uno de la CUP. Ante el rechazo de Junts a la suspensión y la postura favorable del PSC, el futuro de Borràs como diputada y como presidenta de la Cámara catalana está en manos de los republicanos -sus socios en el Govern- y de los 'cupaires'.

Hasta ahora, tanto ERC como la CUP han hecho saber en varias ocasiones su opinión favorable a que Borràs deje el cargo para, entre otras cosas, no desgastar la institución, por lo que todo apunta a que la decisión de la Mesa, que se ha reunido este martes de forma ordinaria, será la de suspender a la presidenta del Parlament. Eso sí, suspenderla como diputada no significa que pierda su escaño, sino que se le apartará de sus derechos y deberes hasta que se aclare su caso.

En cuanto a la presidencia del Parlament, no se puede votar a otra persona para que ocupe el cargo a no ser que Borràs renuncie explícitamente. Si no lo hace, las funciones las asumirán la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), y la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp (PSC).

Por lo tanto, si Junts quiere conservar la presidencia del Parlament, Borràs deberá dimitir del cargo para que otro diputado del partido pueda ser elegido. Por otra parte, en el caso de que ERC decida suspender a la presidenta de la Cámara, habrá que ver cómo afecta esta decisión a las relaciones- ya tensas- entre los socios de Govern.

Borràs dijo que no dimitirá

Por su parte, Borràs ha dejado claro que no se siente interpelada por este artículo del reglamento del Parlament porque "no ha cometido ningún delito", pero, además, después de que la Fiscalía excluyera la malversación, se abre el debate sobre si los delitos de los que se le acusa son corrupción. En este sentido, según el Consejo General del Poder Judicial, la prevaricación sí lo es.

Borràs también ha pedido la suspensión de este artículo del reglamento porque, a su juicio, "presenta un problema democrático" al "no respetar" la presunción de inocencia. La exdirectora de la ILC defiende que es inocente y enmarca su causa judicial en "el contexto de represión" que, dice, vive el independentismo.

Así, Borràs ha remarcado en varias ocasiones que descarta dimitir. En una comparecencia el pasado 14 de julio, tras conocer la pena que pedía la Fiscalía y después de que ERC le pidiera valorar "dar un paso al lado", dijo que "la presunción de inocencia tendría que ser sagrada, porque la de culpabilidad es especialmente malévola" y pidió, en un mensaje dirigido a la CUP y a ERC, que no hubiera "cómplices" de su "condena política".