Millana substitueix Sanguino com a portaveu socialista a l'Ajuntament d'Alacant després d'una setmana de crisi

Els portaveus de l'equip de govern, Mari Carmen de España (PP) i Antonio Manresa (Cs), han explicat, en la roda de premsa després de la Junta de Govern Municipal, que el secretari de l'Ajuntament ha notificat el relleu al grup socialista i ja és efectiu des d'eixe moment.

Cal recordar que set dels nou regidors socialistes havien reclamat que Millana substituïra Sanguino malgrat que aquest rebutjava deixar el lloc fins a rebre resposta de la petició d'emparament que va enviar a la direcció del partit.

La setmana passada, el ja exportaveu va denunciar a Ferraz l'existència d'un grup municipal "paral·lel" creat i dirigit per l'exsenador socialista Ángel Franco amb la connivència de Millana i de regidors i diversos assessors que ell va demanar cessar. El PSPV li va instar a presentar la seua dimissió i ell va mantindre silenci durant els últims dies fins que aquest dilluns va reaparéixer en la junta de portaveus per a organitzar el ple municipal del dijous.

Ara, segons ha explicat De España, el canvi s'ha fet efectiu a última hora del matí d'aquest dimarts, ja que s'han assabentat durant la roda de premsa que el grup socialista havia rebut la notificació. Aquest relleu no ha de passar pel ple municipal, però sí el dels canvis que es deriven en comissions, consells i qualsevol òrgan municipal.

En qualsevol cas, la representant del PP ha rebutjat que hi haja hagut "connivència ni favoritismes" per part dels funcionaris, com va denunciar aquest dilluns Millana para, al seu juí, retardar el procés, i ha recalcat que "l'informe ha sigut requerit amb la major celeritat per l'alcalde", el 'popular' Luis Barcala.

Ha assegurat a més que els "problemes" del PSPV no són d'ara i es produeixen cada legislatura, "amb canvis a última hora saltant-se al partit i al portaveu", per la qual cosa ha instat al principal grup de l'oposició a "no tornar a caure en aquest circ que ja s'ha muntat". "Tant de bo el PSOE es reconduïra i torne a ser un partit seriós", ha dit, insistint que el de l'última setmana "és d'una irresponsabilitat i incompetència abismal".

SANGUINO ESPERA RESPOSTA DEL PSOE

Per la seua banda, Sanguino ha declinat valorar el relleu a preguntes d'Europa Press i ha assegurat que es manté "en el mateix punt", a l'espera que la Comissió de Garanties del PSOE responga la seua petició.

Mentre, Millana, ja com a nou portaveu, ha valorat el relleu malgrat la "tensió de l'última setmana". "Al final s'ha resolt de la millor manera (...) Crisi o incident tancat, era una persona que estava reptant al partit i mai ho hauria d'haver fet", ha asseverat, a més de ressaltar que l'informe del secretari municipal avala la seua postura que el grup socialista podia decidir el canvi per majoria.

Pel que fa a la posició de Sanguino, Millana ha sostingut que la seua petició a Ferraz s'emmarca en "casos orgànics que tindran el seu recorregut o no" i ha afirmat que "Madrid (la direcció del PSOE) ha dit que no ha rebut res". "Ell ho ha triat així", ha resolt acusant-li de "no estar a l'altura".