Crónica del caso de Jennifer Lara, la extronista de 'MyHyV' que tuvo que separarse de su hija de dos años por orden de la Justicia

Sus seguidores fueron testigos del drama que vivió, pues Jennifer Lara mostró en un directo de Instagram momento en el que tuvo que entregar a su hija de dos años a su expareja, acompañado de la Policía, debido a la batalla judicial que tiene con él.

La jueza consideró que la extronista de Mujeres y hombres y viceversa había roto el convenio de la custodia de la pequeña, llamada Ángel, al mudarse de Valladolid a Alicante, y solicitó que entregase "inmediatamente" a la niña.

El angustioso suceso conmocionó a todo el mundo, desde anónimos a famosos, tanto compañeros de Telecinco como actrices y otros rostros de la tele. Sin embargo, hasta llegar a este punto, Jennifer Lara ha pasado dos años de lo más complicados.

El comienzo de la relación

En enero de 2020 nació Ángel, y llegó para aportar muchísima felicidad a sus padres. Pero, tal y como la extronista declaró a Outdoor, solo tres meses después su relación se empezó a romper de forma muy dolorosa.

"Me ha dejado en la calle con un bebé de cuatro meses", aseguró en noviembre de 2020 Lara y sostuvo que estaba viviendo un calvario por culpa de su expareja. "Me ha engañado. No sé con quién he estado. Es mala persona, mentiroso y ni siquiera le importa su hija. La está perjudicando intentando hacerme daño a mí".

"Nunca me llamó para saber si estábamos bien o si su hija tenía dónde dormir", añadió. Además, contó que había descubierto que le estaba siendo infiel con una mujer durante un año, desde que ella estaba embarazada.

Su mudanza a Alicante

Ante esta situación, Jennifer Lara decidió marcharse de Valladolid, donde vivía, e ir a Alicante, ciudad donde había encontrado trabajo. De este modo, consiguió sacar adelante a su hija y conseguir una independencia y estabilidad económica, pero esta mudanza fue la que provocó el conflicto que actualmente vive la joven.

"Cuando él dejó de tenerme bajo control y vio que yo hacía mi vida [...] Ahí él dijo 'pues quiero la custodia'. Mi hija es su arma letal para matarme del todo", sostuvo en su día.

Al comenzar su pareja a mover este asunto legal, Jennifer Lara se dio cuenta del convenio regulador que firmó al separarse -cinco meses después del nacimiento-. Este contenía una cláusula que decía que, si "cualquiera de los progenitores se desplazaba fuera de Valladolid, la guardia y custodia pasaría automáticamente al otro".

Según defendió la extronista, aceptó estos documentos sin ningún tipo de asesoramiento, ni abogado, en un momento complicado psicológicamente para ella. "Cuando firmé el convenio tenía mucha presión y mucho miedo", contó recientemente a Outdoor.

La Justicia le quita la custodia

En febrero de 2022, avalándose en esta cláusula, la jueza le otorgó la custodia al padre, algo que el rostro de Mediaset no entiende, pues es alguien a quien su hija "no conoce". Y es que, según ella, cuando vivía en Valladolid, en ocasiones "no acudía a recoger a la niña cuando le tocaba y a veces lo hacían sus padres".

Jennifer Lara, extronista de 'MyHyV', llora desconsolada después de que la Justicia la obligue a entregar a su hija de dos años Jennifer Lara, extronista de 'MyHyV', llora desconsolada después de que la Justicia la obligue a entregar a su hija de dos años.

Jennifer Lara nunca puso trabas a su expareja para que fuera a ver a su hija, ya que le dio la dirección de su casa de Alicante para que fuera a verla si quería. Pero, aun así, le ofreció volver a Valladolid para mantener todo igual y, sin embargo, él decidió denunciarla por sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial, solicitando tres años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de la patria y potestad por cuatro años.

La jueza dictaminó que la joven debía "entregar inmediatamente" a Ángel, y si se oponía, actuarían "los Cuerpos y Seguridad del Estado". Y, aunque ella pidió que fuese de forma progresiva para no perjudicar a su hija, que sería entregada a un hombre al que apenas conocía, finalmente su expareja se personó en su casa con las autoridades para llevarse a la niña.

La entrega de Ángel

El pasado jueves, Jennifer Lara tuvo que entregar a su pequeña, entre lágrimas. "No quiero irme con papá", decía Ángel mientras lloraba, al igual que su madre.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa, apoyada por su familia y sus vecinos, dio a la niña a las autoridades y, después, tuvo que ser atendida por los servicios de emergencias ante el ataque de ansiedad que le estaba dando.

La madre retransmitió en directo el angustioso momento en el que pasaba esto, pues llevaba tiempo pidiendo públicamente ayuda para que no sucediera, y recibió un aluvión de apoyo y muestras de cariño.

Las declaraciones públicas de ambos

Lara incluso participó en varios programas para hablar del caso y volver a sostener que el padre no había acudido a ver a Ángel en muchas ocasiones, por lo que esto ocasionaría un trauma en ella. Además, también se defendió de las críticas por retransmitir el momento en Instagram y de los comentarios que la acusaban de no dejar que su padre viera a la pequeña.

"Si yo hubiera querido separar a mi hija de su padre", declaró en Viva la vida, lo habría hecho en el momento de la ruptura, cuando "me dejó en la calle con una niña de tres meses", en lugar de haber vuelto a convivir con sus padres y alquilar una vivienda a "cinco minutos andando" de la casa del padre; y tampoco habría intentado llegar a ningún acuerdo ni habría firmado el convenio.

Por su parte, él también habló en Ya es mediodía. "Llevamos meses intentando que esto sea de otra manera, pero lo único que quiere la otra parte es este circo", dijo, criticando que lo emitiera por Instagram. "Es una pena que se implique a una menor de esta forma, es una estampa desgarradora". "La niña está bien, está feliz, está bien en casa, tiene una orientación increíble, conocía todo", aseguró el padre.

Tras el fin de semana, Jennifer Lara ha continuado recibiendo muestras de apoyo, como el hashtag #RuidoPorJenniferLara que inició su club de fans o una campaña en Change.org, que ya acumula más de 100.000 firmas, para pedir que se anule la sentencia.

"Me falta la respiración cada mañana, cada vez que te busco y no te encuentro porque no estás conmigo... Porque no siento tus piececitos rozándome constantemente en la cama buscando contacto. Porque no escucho tu vocecita diciéndome 'Buenos días, mami'. Si esto es lo que querías, enhorabuena, lo has conseguido. Me has matado", escribió recientemente en sus redes sociales, donde continúa compartiendo los mensajes de apoyo que recibe y muestra su continua lucha para recuperar a su pequeña.