L'ETNO presenta 'Mudances', un projecte d'experiències viscudes per persones migrants

En paraules del diputat provincial de Cultura, Xavier Rius, "es tracta d'una reflexió al voltant de la societat valenciana basada en la mirada i experiències de les persones nouvingudes".

El projecte utilitza la tècnica del 'Photovoice', en la qual la fotografia s'utilitza com a ferramenta perquè les persones manifesten les seues inquietuds i reclamacions, en combinació amb entrevistes de vida i tallers; amb l'objectiu de donar veu a l'alumnat immigrant i també al nadiu, que estava estudiant en aquest centre per a obtindre el grau de secundària, segons ha explicat la Diputació de València en un comunicat.

ORIGEN, TRAVESSIA I ARRIBADA

'Mudances' gira al voltant dels tres moments bàsics de l'experiència de les persones migrades: l'origen, la travessia i l'arribada; i pretén provocar la reflexió comuna entre elles i les persones d'ací.

Els migrants ens parlen del seu origen, de les seues raons per a migrar, moltes vegades esdevingudes per conflictes de diferents tipus, la qual cosa provoca un major coneixement per part dels nadius.

La travessia es presenta com un moment que no solament serveix per a reflexionar sobre com s'ha produït la migració, sinó com un moment de trànsit vital que aconsegueix les transformacions i canvis personals dels participants.

Finalment l'arribada, moment en el qual aquestes persones manifesten els seus somnis, i les seues aspiracions, moltes vegades difuses i difícils d'explicitar.

LA PLURALITAT DE LA SOCIETAT

En les sessions s'aporten objectes relacionats amb cadascun dels moments tractats, es realitzen entrevistes a aquestes persones i es prenen fotografies, que acabaran en aquesta exposició. Els tallers permeten establir el marc d'actuació per a les entrevistes, i les reflexions prèvies a l'elecció d'un objecte representatiu de la migració.

La fotografia ha sigut un element facilitador de l'expressió dels alumnes i les entrevistes han sigut el complement narratiu en tota l'experiència. Tot el material generat s'ha difós per les xarxes socials (instagram i youtube).

Mitjançant aquest projecte, L'ETNO pretén continuar amb la seua tasca de difusió i reflexió al voltant de la pluralitat de la societat valenciana, i molt en particular de la situació i l'experiència de les persones migradas que viuen amb nosaltres.

Alhora, el projecte permet enfortir la línia de treball de col·laboració amb institucions com el centre de formació Vicent Ventura que, fins fa poc, estava localitzat en el mateix barri que el museu.