Labora engega itineraris per a millorar la inserció laboral de persones aturades de llarga durada i dones

A través d'aquestes ajudes, a les persones aturades de llarga durada i les dones aturades que residisquen preferentment en municipis de menys de 5.000 habitants se'ls realitzarà un diagnòstic d'empleabilitat, així com un disseny d'un itinerari individualitzat.

Així mateix, se'ls realitzaran tallers sobre com fer currículums, tendències d'oportunitats professionals i sessions motivacionals. Les persones participants rebran, a més, una beca per l'assistència i ajudes en concepte de transport i conciliació.

La Conselleria d'Economia Sostenible, a través de Labora, ha apostat per aquest projecte per a donar impuls a l'orientació laboral i recolzar a les persones que més dificultats tenen per a trobar un treball oferint-los tècniques d'empleabilitat ajustades a les seues necessitats.

Aquesta iniciativa de Labora va a comptar amb el finançament de la Unió Europea a través dels fons extraordinaris del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que s'han dissenyat per a ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia Covid-19.