Ribó espera una prova física per a decidir si opta a la reelecció i assegura que es presentaria per a tot el "cicle"

Així ho ha manifestat el primer edil en una entrevista en 99.9 Plaza Radio recollida per Europa Press, en la qual ha tornat a reiterar que informarà de quina és la seua resolució al setembre. I ha detallat: "No tinc la decisió presa del tot, em falta una prova de tipus físic".

"Vaig tindre una hèrnia discal que m'incapacitava molt a l'inici de l'any, però, per sort, vaig passar de cadira de rodes a crosses, de crosses a bastó i de bastó a res. Fa una setmana em vaig anar al Pirineus sense problema i la setmana que ve em vaig al Camí de Santiago que per a mi és una mica definitiu per a donar eixa hèrnia per superada", ha detallat.

Interrogat per si ha canviat d'opinió respecte a que la limitació temporal en el càrrec ha de ser un termini de huit anys, Ribó s'ha mostrat favorable al fet que hi haja un límit per a "no començar a cometre una sèrie de vicis", encara que ho ha emmarcat més en alcaldes i alcaldesses que estan "més de vint anys" en el lloc.

Sobre si serà ell qui decidirà la llista amb la qual presenta, Ribó ha remarcat: "No, la llista l'ha de preparar l'organització" i ha negat "rotundament" la possibilitat de reclamar una llista en la qual ell tinga més poder

"Jo he estat dient que hi ha persones que, evidentment, estan alçant el cap d'una manera molt notòria, tant en un partit com en un altre, però això no vol dir res més. No és la llista de ningú, és la llista de Compromís i Compromís fa molt bones llistes i té molt bona gent", ha afirmat.

Pel que fa a si la situació judicial de l'ex-vicepresidenta del Consell Mónica Oltra pot influir en la seua decisió d'optar a la reelecció, Joan Ribó ha considerat que són "temes independents". "Oltra -ha prosseguit- és un peça fonamental dins de Compromís, però estem en la situació que estem i hi ha moltes persones i substituts. Demà m'entreviste amb la nova vicepresidenta (Aitana Mas), que és una persona jove i molt potent".

Ha agregat en aquest punt que, "per desgràcia, els temps judicials són sempre massa llargs i mai podem saber si al maig de l'any que ve ja estaran arreglades les coses definitivament o no, és un paràmetre que no està al nostre abast". Per açò, ha advocat per preparar "un pla A però també un pla B".

PÉREZ GALDÓS I PLAÇA DE LA REINA

En un altre ordre de coses, Ribó s'ha referit a dos projectes urbanístics de la capital, els de l'avinguda Pérez Galdós i la Plaça de la Reina. Quant al primer, ha assenyalat que no tenia sentit que Pérez Galdós estiguera com abans perquè "no es podia caminar".

"S'ha fet una ampliació provisional i és important valorar-la", ha comentat l'alcalde, qui, no obstant açò, ha reconegut que potser es podia haver pintat d'una altra manera "perquè la gent entenga millor què significa el que s'ha fet".

"He de reconéixer que en Pérez Galdós (la pintura) no és la més indicada perquè la gent entenga que és una zona de vianants i al costat una zona ciclable", ha agregat Ribó, qui s'ha mostrat partidari de pensar la millor manera d'aclarir-ho.

Quant a la Plaça de la Reina i la falta d'ombra, ha titlat d'"injustes" les crítiques, ja que, segons ha recordat, el subterrani està ocupat per aparcament i ací no es poden plantar arbres. "No es pot posar ací un bosc", ha postil·lat.

Ha afegit que els arbres que s'han plantat en àrees on és possible han de créixer i que s'han previst zona d'ombra. "És una gran plaça, estupenda", ha resolt.