Ribó espera una prueba física para decidir si opta a la reelección y asegura que se presentaría para todo el "ciclo"

Así lo ha manifestado el primer edil en una entrevista en 99.9 Plaza Radio recogida por Europa Press, en la que ha vuelto a reiterar que informará de cuál es su resolución en septiembre. Y ha detallado: "No tengo la decisión tomada del todo, me falta una prueba de tipo físico".

"Tuve una hernia discal que me incapacitaba mucho a principios de año, pero, por suerte, pasé de silla de ruedas a muletas, de muletas a bastón y de bastón a nada. Hace una semana me fui al Pirineo son problema y la semana que viene me voy al Camino de Santiago que para mí es un poco definitivo para dar esa hernia por superada", ha detallado.

Interrogado por si ha cambiado de opinión respecto a que la limitación temporal en el cargo tiene que ser un plazo de ocho años, Ribó se ha mostrado favorable a que haya un límite para "no comenzar a cometer una serie de vicios", aunque lo ha enmarcado más en alcaldes y alcaldesas que están "más de veinte años" en el puesto.

Acerca de si será él quien decidirá la lista con la que presenta, Ribó ha remarcado: "No, la lista la tiene que preparar la organización" y ha negado "rotundamente" la posibilidad de reclamar una lista en la que él tenga más poder

"Yo he estado diciendo que hay personas que, evidentemente, están levantando la cabeza de una manera muy notoria, tanto en un partido como en otro, pero eso no quiere decir nada más. No es la lista de nadie, es la lista de Compromís y Compromís hace muy buenas listas y tiene muy buena gente", ha afirmado.

Respecto a si la situación judicial de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra puede influir en su decisión de optar a la reelección, Joan Ribó ha considerado que son "temas independientes". "Oltra -ha proseguido- es un pieza fundamental dentro de Compromís, pero estamos en la situación en la que estamos y hay muchas personas y sustitutos. Mañana me entrevisto con la nueva vicepresidenta (Aitana Mas), que es una persona joven y muy potente".

Ha agregado en este punto que, "por desgracia, los tiempos judiciales son siempre demasiado largos y nunca podemos saber si en mayo del año que viene se habrá ya arreglado las cosas definitivamente o no, es un parámetro que no está a nuestro alcance". Por ello, ha abogado por preparar "un plan A pero también un plan B".

PÉREZ GALDÓS Y PLAZA DE LA REINA

En otro orden de cosas, Ribó se ha referido a dos proyectos urbanísticos de la capital, los de la avenida Pérez Galdós y la Plaza de la Reina. Respecto al primero, ha señalado que no tenía sentido que Pérez Galdós estuviera como antes porque "no se podía andar".

"Se ha hecho una ampliación provisional y es importante valorarla", ha comentado el alcalde, quien, no obstante, ha reconocido que quizás se podía haber pintado de otra manera "para que la gente entienda mejor qué significa lo que se ha hecho".

"He de reconocer que en Pérez Galdós (la pintura) no es la más indicada para que la gente entienda que es una zona andable y al lado una zona ciclable", ha agregado Ribó, quien se ha mostrado partidario de pensar la mejor manera de clarificarlo.

En cuanto a la Plaza de la Reina y la falta de sombra, ha tildado de "injustas" las críticas, ya que, según ha recordado, el subterráneo está ocupado por aparcamiento y ahí no se pueden plantar árboles. "No se puede poner ahí un bosque", ha apostillado.

Ha añadido que los árboles que se han plantado en áreas donde es posible tienen que crecer y que se han previsto zona de sombra. "Es una gran plaza, estupenda", ha zanjado.