Espadas defiende la "honorabilidad" de Chaves y Griñán y Moreno lamenta que Andalucía "vuelva a ser noticia por la corrupción"

El fallo del Tribunal Supremo hecho público este martes, en el que ratifica las penas impuestas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, este último condenado a seis años de prisión, por el caso de los ERE, no ha dejado indiferente a ningún grupo político, tanto en Andalucía como en otras comunidades.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha comparecido en la sede regional del partido, en Sevilla, para "dar la cara y ofrecer en primera persona el posicionamiento oficial" del grupo. En un día que el socialista ha calificado como "doloroso y difícil", Espadas ha afirmado que el PSOE-A "acata, como no puede ser de otra forma, la decisión judicial que hoy conocemos".

El líder del PSOE andaluz, que fue consejero de Vivienda en la Junta durante el mandato de ambos expresidentes, ha considerado en primer lugar la "imposibilidad de valorar el contenido de lo que no se conoce", ya que el Supremo no hará público el texto íntegro de la sentencia hasta finales de septiembre. "Lo que sí sabemos hoy es que el fallo muestra una sala dividida", ha manifestado, por el voto particular que emitirán dos de las tres magistradas de la Sala. Esto, a juicio del socialista, demuestra la "controversia jurídica que tiene este asunto. No era, a nuestro juicio, lo que debería haber ocurrido. Por la trascendencia del caso, desde el PSOE entendemos que el fallo debería haber sido por unanimidad".

Espadas ha defendido que lo que se ha juzgado en este caso ha sido un "procedimiento administrativo para atender a empresas en crisis y trabajadores que perdían su puesto de trabajo". Un proceso, ha dicho, "sin duda mejorable, y por ello se mejoraron los controles en 2009 con un Gobierno socialista". Pero, ha insistido, "ha quedado demostrado claramente que en ningún caso el PSOE se ha financiado de forma ilegal", reiterando que el fallo de la Audiencia de Sevilla en ningún caso afirmó que Chaves o Griñán o los exconsejeros procesados se hayan llevado dinero".

"Más allá del fallo, y con todo el respeto al tribunal, nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas, que han dedicado toda su vida al servicio público, y que buena parte del progreso de Andalucía ha ocurrido justamente durante sus mandatos", ha aseverado el líder del PSOE-A, mostrando "toda nuestra solidaridad y nuestro cariño a quienes han dado tanto por esta tierra".

Moreno: "Andalucía ha abierto una nueva etapa"

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado que Andalucía "vuelva hoy a ser noticia" por temas relacionados con la corrupción, lo que le genera un sentimiento "agridulce" porque el nombre de la comunidad es noticia no por cosas agradables. Aunque, al mismo tiempo, le produce "cierto alivio" que al final se "haga justicia", porque, por lo que dice el Tribunal Supremo, el PSOE "repartió de manera arbitraria 680 millones de euros, sin transparencia y a capricho", y al final esas cosas se "tienen que pagar".

Durante la toma de posesión de los consejeros de su nuevo Gobierno, el presidente andaluz ha señalado que "afortunadamente, Andalucía ha abierto una nueva etapa desde hace ya cuatro años donde ya no es noticia por la corrupción y las irregularidades". Aunque ha hecho hincapié en "no olvidar nunca, para que nunca vuelva a ocurrir en Andalucía lo que ha sucedido y sucedió", que "durante mucho tiempo hubo corrupción institucionalizada en gobiernos anteriores".

Por otro lado, Moreno ha considerado que la Justicia tiene que ser "más ágil y rápida" a la hora de pronunciarse, porque once años en resolver sobre este asunto es un "calvario judicial para cualquier persona" y, sin duda, ha sido un "calvario personal" para Chaves y Griñán.

Moreno ha querido concluir con la idea de que lo relativo al caso de los ERE forma parte de "un tiempo pasado que no va a volver a Andalucía", y desde la Junta "vamos a trabajar todos los días para que eso jamás vuelva a suceder en nuestra comunidad, y podamos recuperar el dinero que es de todos y cada uno de los contribuyentes andaluces, y que se merece que sea devuelto", según ha remarcado para finalizar.

Feijóo alude a la Gürtel

También se ha manifestado al respecto el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que no usará la sentencia del Supremo sobre los ERE como en su día hizo con el caso Gürtel el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha emplazado a "tomar decisiones" y "depurar responsabilidades" tras la decisión del alto tribunal.

"No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia" para "desacreditar a todo" el PSOE ni para "desacreditar a toda la actividad política" que se desarrolla en España como hicieron en el pasado con el PP, ha proclamado Feijóo.

Dicho esto, el presidente de los populares ha señalado que, una vez que la Justicia ha dictado sentencia y "las urnas también", ahora al PSOE le "corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades".

"Alegría" en Vox

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz Javier Cortés, ha asegurado sobre la sentencia del Supremo que en su partido "nos alegramos por ello". Además, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "deje ya de pactar con el PSOE andaluz y de reunirse con UGT y CC OO, que son parte de esa corrupción del socialismo andaluz". Y que desarrolle "ese diálogo social con entes que de verdad buscan por el bienestar de los andaluces y por mejorar el futuro próximo de toda Andalucía".

Al tiempo, Cortés ha realizado un llamamiento a Espadas para que "el PSOE andaluz devuelva hasta el último céntimo de euro distraído de los andaluces, y nos diga dónde, cómo y cuándo van a devolver todo el dinero".