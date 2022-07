Catalá denuncia que 1.904 famílies pateixen retards de nou setmanes per a rebre ajudes d'emergència

"És impresentable que per culpa de la falta de diligència i de pressió de Ribó i del Partit Socialista, 1.904 famílies de la ciutat hagen patit un retard de nou setmanes per a cobrar les ajudes d'emergència", ha afirmat Catalá en un comunicat, qui ha afegit que "no hi ha excuses que valguen, amb els més vulnerables un govern seriós i responsable té preparat un pla A, B i C".

Les ajudes que s'han vist compromeses per aquest retard ascendeixen a 1.253.345 euros i van dirigides als més vulnerables.

Concretament, les Prestacions Econòmiques individualitzes estan destinades a persones o unitats de convivència per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

"Les famílies que han patit aquests retards necessitaven les ajudes per a pagar la manutenció, llum, l'aigua, el gas o despeses d'habitatge. Estem parlant de gent vulnerable i no es poden permetre aquests retards", ha insistit.

María José Catalá ha afegit que "fa molt que Compromís i el PSOE han fracassat en les polítiques als més vulnerables. Al miler de persones que viuen al carrer i a l'augment de barraques, ara s'uneix la nefasta gestió de les ajudes d'emergència", ha dit.

COMMEMORACIÓ DEL DIA DE L'AVI

Catalá ha realitzat aquestes declaracions després de visitar Centre Municipal D'Activitats Per a Persones Majors Tendetes, en el districte de Campanar, amb motiu del Dia de l'Avi, al costat de la regidora Marta Torrado.

"És una llàstima tindre un equip de govern que no haja previst cap acte, cap gest, aquest 26 de juliol per a celebrar el Dia de l'Avi. Puc assegurar que al maig de 2023, quan el PP arribe a l'alcaldia de València, tornarà a situar als majors en els eixos de la seua acció de govern" ha asseverat.