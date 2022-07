Una de les retrospectives "més completes" sobre Jaume Plensa mostrarà en Bancaixa els seus vincles amb la literatura

La mostra brindarà una panoràmica de la trajectòria del creador amb l'original influència de la literatura en la seua producció artística. Eixe univers creatiu de Plensa a partir de les lletres estarà present en aquesta exposició, comisariada per Javier Molins, que reunirà més de 80 obres creades des dels anys huitanta fins a l'actualitat.

La selecció d'obra realitzada inclou algunes escultures creades durant el confinament i que es presentaran per primera vegada el públic, subratlla l'entitat en un comunicat.

A més, entre les peces presentades, estarà l'obra 'Together' (2014), que es va exposar en 2015 en l'Abadia de San Giorgio Maggiore durant la Biennal de Venècia i que no s'ha tornat a exposar des d'aleshores.

La literatura sempre ha sigut una font d'inspiració per a Jaume Plensa. TS Eliot, William Shakespeare, Dante, Goethe o Vicent Andrés Estellés serien alguns d'eixos escriptors que li han acompanyat al llarg de la seua vida i que li han servit d'inspiració per a infinitat d'obres.

Però eixa influència literària no es limita a les lectures de l'artista, sinó que s'estén també a la pròpia lletra com a element amb el qual compon les seues escultures. Plensa ha utilitzat les lletres de molt diverses formes, en cortines, en gongs o en el cos humà, potser les seues obres més conegudes. I és que la intersecció del llenguatge amb el cos humà és una de les bases del treball de Plensa.

PENSAMENT

Tal com explica l'artista, "una lletra no pareix res, és una cosa humil, però unida a unes altres formen paraules, i les paraules formen textos i els textos, pensament".

Jaume Plensa va nàixer en 1955 a Barcelona, on va estudiar a l'Escola d'Art i Disseny de la Llotja i a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi.

Des de la seua primera exposició a Barcelona en 1980, ha viscut i treballat a Berlín, Brussel·les, Anglaterra, França i els Estats Units. Actualment resideix i treballa a Barcelona.

Plensa ha rebut nombrosos premis nacionals i internacionals, entre ells la Medaille de Chevalier des Arts et des Lettres, concedida pel Ministeri de Cultura francés, en 1993, i el Premi Nacional de Belles arts de la Generalitat de Catalunya en 1997. En 2005 va ser investit Doctor Honoris causa per la School of the Art Institute of Chicago.

A Espanya, va rebre el Premi Nacional de Belles arts en 2012 i el prestigiós Premi Velázquez de les Arts en 2013 i va ser investit Doctor Honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona en 2018.

L'autor exposa regularment la seua obra en galeries i museus d'Europa, els Estats Units i Àsia. Una part molt significativa de l'obra de Plensa es desenvolupa en l'àmbit de l'escultura en l'espai públic, instal·lada en diverses ciutats d'Espanya, França, el Japó, Anglaterra, Corea, Alemanya, el Canadà o els Estats Units.