AdCom Madrid: un centro público que tratará las adicciones al juego, sexo o redes sociales

Cada día que pasa se vuelve más grande la alerta de la relación entre las adicciones y los problemas de salud mental entre los más jóvenes. Es por ello, que la Comunidad de Madrid, con el objetivo de trabajar en la prevención de las adicciones que no lleva aparejada el consumo de sustancia, ha presentado este martes AdCom Madrid, un Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones Comportamentales en el Hospital público Gregorio Marañón, para el tratamiento de la dependencia a las nuevas tecnologías como el juego, sexo o redes sociales, entre otras.

Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante la inauguración de este nuevo dispositivo, que apuesta por ofrecer un abordaje integral a "un problema de salud mental emergente que afecta especialmente a los más jóvenes" y que se ha expandido y agravado tras la pandemia del coronavirus.

"AdCom Madrid atenderá desde una perspectiva sanitaria y psicosocial a las personas que muestran comportamientos adictivos en relación con el juego de apuestas, videojuegos, sexo, compras compulsivas y redes sociales", ha explicado Escudero, a lo que ha añadido que se centrará en dos grupos poblacionales: "Los menores de 12 a 17 años de edad, acompañados de sus padres o tutores; y adultos mayores de 18 años", ha indicado.

A su vez, el consejero ha sostenido que este nuevo centro estará formado por profesionales del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, integrado por un psiquiatra de adultos, uno de niños y adolescentes, un psicólogo experto en adicciones, una enfermera especialista en salud mental y un trabajador social.

La finalidad de este equipo multidisciplinar es atender de forma simultánea la adicción y el trastorno mental, "lo que se conoce como una patología dual", ha explicado Escudero, remarcando los tres objetivos claros: "La prevención, la investigación y la asistencia en el campo de la Salud Mental en general y en las Adicciones Comportamentales en particular", ha añadido.

El paciente podrá autocitarse

Con este centro, se permitirá por primera vez que en materia de Salud Mental el usuario puede entrar directamente a una prestación altamente especializada. A través del proyecto de digitalización llevado a cabo por la Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios, el paciente podrá autocitarse en la web: https://citawebadcom.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx. De esta forma, los madrileños podrán acceder al programa sin necesidad de pasar por su médico de Atención Primaria ni su centro de Salud Mental.

El proceso# es sencillo: una vez citados, el proceso de cribado se realizará en el Hospital público Gregorio Marañón, cumplimentando unos cuestionarios para delimitar su grado de adicción y afectación psicológica o psiquiátrica. Los adultos podrán rellenarlos a través de su Tarjeta Sanitaria Virtual o una tablet que proporcionará el propio hospital, al igual que en el caso de los menores y sus padres. Por este dispositivo podrían pasar alrededor de 100 personas a la semana.

"Una vez valorado los cuestionarios, se procede a informar a los pacientes de su situación, que se comprende en uno de los siguientes estadios: se cita en consulta para una evaluación más exhaustiva si tiene un problema de adicción que afecta a su salud mental; si existe un uso problemático, pero no existe adicción, se deriva a dispositivos donde la persona recibirá información y formación para el buen uso de esas conductas; si no existe adicción ni uso problemático, se le comunica, pero no se le dará cita", ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

Si el paciente requiere del tratamiento Ad Com, a partir de la primera evaluación se le ofrecerá "un plan individual" que incluirá seguimiento y tratamiento psiquiátrico y psicoterapia individual y/o grupal. "La intervención grupal estará dirigida a desarrollar en los pacientes un mejor control de los impulsos implicados en su adicción", han manifestado.