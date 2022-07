Una de las retrospectivas "más completas" sobre Jaume Plensa mostrará en Bancaja sus vínculos con la literatura

La muestra brindará una panorámica de la trayectoria del creador con la original influencia de la literatura en su producción artística. Ese universo creativo de Plensa a partir de las letras estará presente en esta exposición, comisariada por Javier Molins, que reunirá más de 80 obras creadas desde los años ochenta hasta la actualidad.

La selección de obra realizada incluye algunas esculturas creadas durante el confinamiento y que se presentarán por primera vez al público, subraya la entidad en un comunicado.

Además, entre las piezas presentadas, estará la obra 'Together' (2014), que se expuso en 2015 en la Abadía de San Giorgio Maggiore durante la Bienal de Venecia y que no se ha vuelto a exponer desde entonces.

La literatura siempre ha sido una fuente de inspiración para Jaume Plensa. TS Eliot, William Shakespeare, Dante, Goethe o Vicent Andrés Estellés serían algunos de esos escritores que le han acompañado a lo largo de su vida y que le han servido de inspiración para infinidad de obras.

Pero esa influencia literaria no se limita a las lecturas del artista, sino que se extiende también a la propia letra como elemento con el que compone sus esculturas. Plensa ha utilizado las letras de muy diversas formas, bien fuera en cortinas, en gongs o en el cuerpo humano, quizás sus obras más conocidas. Y es que la intersección del lenguaje con el cuerpo humano es una de las bases del trabajo de Plensa.

PENSAMIENTO

Tal y como explica el artista, "una letra no parece nada, es algo humilde, pero unida a otras forman palabras, y las palabras forman textos y los textos, pensamiento".

Jaume Plensa nació en 1955 en Barcelona, donde estudió en la Escuela de Arte y Diseño de la Llotja y en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi.

Desde su primera exposición en Barcelona en 1980, ha vivido y trabajado en Berlín, Bruselas, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Actualmente reside y trabaja en Barcelona.

Plensa ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos la Medaille de Chevalier des Arts et des Lettres, concedida por el Ministerio de Cultura francés, en 1993, y el Premio Nacional de Bellas Artes de la Generalitat de Cataluña en 1997. En 2005 fue investido Doctor Honoris Causa por la School of the Art Institute of Chicago.

En España, recibió el Premio Nacional de Bellas Artes en 2012 y el prestigioso Premio Velázquez de las Artes en 2013 y fue investido Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2018.

El autor expone regularmente su obra en galerías y museos de Europa, Estados Unidos y Asia. Una parte muy significativa de la obra de Plensa se desarrolla en el ámbito de la escultura en el espacio público, instalada en varias ciudades de España, Francia, Japón, Inglaterra, Corea, Alemania, Canadá o Estados Unidos.