La Mostra rep projectes d'11 països per a València Film Afers

Els projectes, que havien d'acreditar un percentatge tancat de la seua producció per a poder participar, procedeixen de països com França, Itàlia, el Líban, Grècia, Macedònia, el Marroc, Tunísia, Portugal, Turquia o Egipte, a més d'Espanya.

"És una enorme satisfacció comprovar la manera en què la indústria internacional s'ha implicat en aquesta iniciativa de Mostra de València. Ens demostra que tenia sentit la idea d'engegar una ambiciosa secció d'indústria i permetrà que el festival es convertisca en un viver creatiu on germinarà el cinema del futur", ha declarat la presidenta de l'organisme autònom Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, Gloria Tello.

De les propostes rebudes, deu seran seleccionades per a participar a València Film Afers, que es desenvoluparà en el marc del certamen, durant els dies 22 i 23 d'octubre, i que posarà al seu abast l'oportunitat d'establir contacte professional amb productors i productores internacionals de trajectòria reconeguda.

El comité de selecció estarà format per Nadia Hotait, coordinadora de València Film Afers; Eduardo Guillot, director artístic de la Mostra; i Paul Baboudjian, productor de cinema i televisió que ha treballat entre Europa i Orient Mitjà durant més de vint anys i ha dirigit el Screen Institute de Beirut.

Les sessions de treball i les activitats estaran obertes a professionals, amb la intenció que representants valencians del sector puguen compartir les dinàmiques de treball que es desenvoluparan durant les diferents trobades i activitats que tindran lloc en el fòrum.

PRIMERES CONFIRMACIONS

València Film Afers també ha començat a confirmar alguns dels principals noms convidats a participar en el Fòrum, com Nadia Trevisan, directora executiva i productora en Nefertiti Film (Itàlia) i membre de Producers on the Move i Cannes Producers Network. Entre les seues últimes produccions destaca 'Piccolo Corpo' (Laura Samani, 2021), presentada en la Setmana de la Crítica de Cannes i premiada en els festivals de Dublín, Londres i Sevilla.

També estarà a València Thanassis Karathanos, membre de l'European Film Academy, que amb Twenty Twenty Vision, fundada en 1998, ha produït 'La alta societat' (Bruno Dumont, 2016), 'Doble ele' (Paul Verhoeven, 2016) o 'Una pastelería en Tokio' (Naomi Kawase, 2015), i que diversifica el seu treball amb Pallas Films, creada en 2003 i implicada en 'It Must Be Heaven' (Elia Suleiman, 2019) o 'Viaje a Sils Maria' (Olivier Assayas, 2014).

Per la seua banda, Nadia Turincev ha produït amb Rouge International films com a 'Crudo' (Julia Ducournau, 2016), 'Caras y lugares' (Agnes Vardà & JR, 2017), 'Mimosas' (Oliver Laxe, 2016) o 'El insulto' (Ziad Doueiri), que va aconseguir la nominació a l'Oscar. Actualment està al capdavant d'Easy Riders Films, amb la qual acaba de passar per Cannes amb 'Mariupolis 2' (Mantas Kvedaravicius, 2022).

Roman Paul és el cofundador de Razor Films (Alemanya). Entre els seus títols més destacats es troben 'Un amour de jeunesse' (Mia Hansen-L*veu, 2011), 'La candidata perfecta' (Haifaa Al Mansour, 2019), o les nominades als Oscar 'Vals con Bashir' (Ari Folman, 2008) i 'Quo Vadis, Aida?' (Jasmila Zbanic, 2020).

L'alacantina Marina Perales Marhuenda és la fundadora de la Fabrica Nocturna (París, França), està especialitzada en coproduccions internacionals, ha treballat amb Jessica Hausner ('Little Joe', 2019) o Chema García Ibarra ('Espíritu sagrado', 2021) i acaba de guanyar la Palma d'Or a Cannes amb 'El triángulo de la tristeza' (Ruben Östlund).

El tunecí Habib Attia, fundador de Cinétéléfilms, compta amb dos nominacions a l'Oscar, per 'Brotherhood' (Meryam Joobeur, 2018) i per 'The Man Who Sold His Skin' (Kaouther Ben Hania, 2020). Acaba de participar en la secció Un Certain Regard de Cannes amb 'Harka' (Lotfy Nathan, 2022) i en 2021 va ser distingit amb el rang de Caballero de l'Ordre de les Arts i les Lletres del govern francés.

El productor i director valencià Rafa Molés és soci fundador de Suica Films, els títols dels quals més recents són 'HollyBlood' (Jesús Font, 2022), 'La mort de Guillem' (Carlos Marqués-Marcet, 2021) i 'El agua', opera prima d'Elena López Riera, presentada en la Quinzena dels Realitzadors de Cannes 2022.

Quant a Snezana van Houwelingen, de This and That Productions (Sèrbia), ha realitzat més de trenta treballs per a cinema i televisió. És la responsable del programa d'indústria Fest Forward en el Festival de Belgrad, creadora del mercat de coproducció Women In Film en 2014 i membre de l'European Film Academy.

Finalment, Georges Schoucair, fundador d'Abbout Productions (el Líban), ha treballat amb Jean-Luc Godard, Joana Hadjithomas, Lucrecia Martel, Annemarie Jacir, Khalil Joreige o Apichatpong Weerasethakul. El seu film més recent, 'Costa Brava, Líbano' (Mounia Akl, 2021), ha sigut premiat a Toronto, Londres i El Gouna.

"Una selecció d'alt nivell, a la qual encara se sumaran més noms, que pretén fer de València Film Afers un dels esdeveniments cinematogràfics professionals imprescindibles del panorama internacional", conclouen els responsanbles del festival.