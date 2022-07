Els Catarres, Delafé y Las Flores Azules y el homenaje a Tete Montoliu, propuestas destacadas de La Mercè musical

Un centenar de artistas y grupos, principalmente catalanes, llenarán los espacios del BAM, festival Acció Cultura Viva i Música Mercè, con conciertos en el espacio público y de libre acceso del 23 al 26 de septiembre. Este año se recuperan escenarios clásicos de la fiesta mayor como la Rambla del Raval, la avenida de la Catedral, la avenida Maria Cristina o el Escenari Mediterràniament en la playa de Bogatell.

Entre las propuestas de los tres programas musicales: Els Catarres, Marcel i Júlia, Xarim Aresté, Delafé y Las Flores Azules, Stay Homas, 31 FAM, Alizzz, Luna Ki, Nico Roig, el concierto dedicado a Tete Montoliu; ‘Les músiques de Frida’ y la actuación centrada en la banda sonora de la exposición sobre Frida Kahlo en el Ideal Centre d’Arts Digitals de Barcelona.

La programación de La Mercè apuesta un año más por el talento local emergente con programaciones protagonizadas por las escuelas superiores de música de la ciudad, pero también con proyectos destinados a nuevas propuestas musicales como Sona 9 y el Brot.

Escenarios

De los 12 espacios programados destacan algunos emblemáticos de la ciudad que repiten por tercer año consecutivo como escenarios de la Mercè, como el Teatre Grec o los Jardins del Doctor Pla i Armengol. Este año se recuperan escenarios clásicos de la fiesta mayor como la Rambla del Raval, la avenida de la Catedral, la avenida Maria Cristina o el Escenari Mediterràniament de Estrella Damm en la playa de Bogatell, se mantienen espacios como el Moll de la Fusta y la Antiga Fàbrica Estrella Damm, la plaza mayor de Nou Barris o la Fabra i Coats y se estrenan espacios como la Ronda Sant Antoni o la Zona Universitària.

Música Mercè

Música Mercè, programada por primera vez por la nueva directora artística Gisela Sais, acoge 40 conciertos de proximidad en ocho espacios, entre los que destaca la programación en el Teatre Grec, en el que destaca el concierto ‘25 anys sense Tete Montoliu’, que ha diseñado el periodista Pere Pons, con la colaboración del club Jazz Terrassa.

Actuarán desde el joven dueto formado por la trombonista Rita Payés y la pianista Lucia Fumero al productor y multiinstrumentista cubano Alain Pérez a la formación responsable de la banda sonora de la exposición Frida Kahlo del Ideal Centre d’Arts Digitals con proyecciones en la piedra.

Por los Jardins del Doctor Pla i Armengol pasarán Nico Roig o Xarim Aresté; la Ronda Sant Antoni se transformará en un escenario dedicado al baile y la avenida de la Catedral ofrecerá una noche de flamenco de primera con nombres como Juan Perro, Peret Reyes o Pepe Habichuela.

Hace seis años que el Parc Central de Nou Barris se transforma en un gran auditorio de música sinfónica. Este año volverá a acoger las propuestas de la Banda Municipal de Barcelona, la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu y la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Escenario Mediterràniament

La playa de Bogatell, tradicionalmente uno de los espacios con más afluencia de público, vuelve a la Mercè con su programación dirigida a la gente joven. El Escenari Mediterràniament de Estrella Damm contará con las actuaciones, entre otras, de Marcel i Júlia, Els Catarres, Delafé y Las Flores Azules, 31 FAM, Alizzz y la rapera Santa Salu.

Roma como ciudad convidada ha inspirado conciertos como el de Vozes, dedicado a la italiana Mina, que contará con la participación de la mezzosoprano catalana Marta Valero, y el coro social de Rachele Andrioli formado por 16 mujeres que tocan música de raíz. También otras citas imprescindibles como Manarinno, uno de los artistas más reconocidos en Italia, que actuará por primera vez en Cataluña y el inclasificable cantautor italiano Vinicio Capossela. Finalmente, el italiano residente en Barcelona, Paolo Angeli, hará un concierto acompañado tan solo por su “guitarra” nativa de Cerdeña que él mismo ha modificado.

BAM

La dirección artística del BAM, que se estrenó la edición pasada, plantea una treintena de artistas y colectivos clave para entender la escena musical actual menos convencional. Una programación vertebrada por seis conceptos: la disidencia, revisitar las raíces, la música de club y urbana y la colectividad, la autogestión, las músicas extremas y la emergencia. Pasarán por los escenarios del BAM artistas como Frantic Amber, Luna Ki, Asmâa Hamzaoui, Cartel Madras o Anika.

Acció Cultura Viva

El festival Acció Cultura Viva reivindica su esencia única y singular creando en su cartel mediante un proceso participativo a partir de más de 500 propuestas. Está impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y organizado colectivamente por diversas personas y proyectos con una mirada comunitaria.

La programación de Acció Cultura Viva vela por las diversidades y la paridad de género, y cuenta con propuestas musicales transgresoras, inclusivas, sorprendentes y experimentales. En la edición de este año tienen un especial protagonismo grandes iconos del feminismo musical, artistas disidentes y bandas que exploran géneros musicales que pasan por el flamenco, la electrónica, el rap, el rock, la música urbana, el trap, el R&B, el reggae, el jazz y la canción de autor.

La Nau Bostik acogerá el viernes 23 de septiembre los conciertos de La Maga, Eli Almic y Koers. Y el resto de la programación estará repartida entre el sábado 24 y domingo 25 en el recinto Fabra i Coats, donde se podrá disfrutar de la música de miquel i Novel Quintet, Noko Woi, Senyor Oca, Trezor, Remei de Ca la Fresca, TNDE (The Near Death Ensemble), Robot Emilio, Flamenco Metropolitan, Joana Dark, Zbabek, Nara is Neus, AMAS, Eva Fernández, Opinólogas, Som Noise y Dj Trapella.

Ginestà, Stay Homas y Buhos

Las radios musicales catalanas vuelven a su escenario clásico en la avenida Maria Cristina. El viernes, este espacio acogerá la programación de Cadena 100 con David Ros, La Oreja de Van Gogh y Mosaic.

Sábado será el turno de Europa FM, que cuenta con los conciertos de Samantha, Nerea Rodríguez, Les Montses, Itaca Band y La Pegatina.

El domingo, RAC105 cerrará la programación de este escenario con las actuaciones de Clima, Ginestà, Stay Homas, Buhos y Habla de mí en presente. Además, el domingo también habrá la programación de Els 40 al nuevo escenario de la Zona Universitària (calle Martí y Franqués) con Portobello, Miki Núñez, Lola Índigo, The Tyets y Dr. Prats.