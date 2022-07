Rocío Carrasco confiesa el apodo que le pusieron a José Ortega Cano porque "nunca tenía dinero ni pagaba"

Desde que Rocío Carrasco se aventuró a contar su verdad, muchos son los detalles desconocidos de su familia que han salido a la luz. En el último capítulo de la segunda temporada de En el nombre de Rocío, la hija de Rocío Jurado ha contado que José Ortega Cano es muy poco generoso o, más bien, un "tacaño".

Esa forma de ser le ha valido para ganarse un apodo con el que la familia de la cantante se refería a él, puesto que Carrasco asegura que "él nunca tenía dinero ni pagaba", porque "siempre ha sido muy agarrado". Además, también ha dicho que se trata de "una descripción pura y dura".

La hija de Rocío Jurado ha recordado una conversación con su tío Juan en la que se enteró que al marido de su madre le habían puesto el apodo: "Un día, en La Moraleja, estaba yo por allí pululando con mi tío Juan y salió que él (Ortega Cano) había quedado con una persona que le iba a dar un cheque porque él había comprado alguna cosa. Esta persona llama al timbre y mi tío Juan le abre y me dice 'niña, avisa a Cecilia' y yo digo: '¿Cecilia?' y me dice Cecilia, sí, Ortega".

Llamaban al diestro Cecilia por la canción Un ramito de violetas, de la artista que lleva ese nombre. En ese tema se dice que recibía cada primavera un ramo de flores, pero "siempre sin tarjeta", como dicen ellos que es Ortega Cano.

Aprovechando esta anécdota, Rocío Carrasco acusa al torero de no dar buena vida a la cantante. "Mi madre no tenía problemas de sacar la tarjeta. Y nunca le puso la cara colorada. A lo mejor si lo hubiera hecho se le habría quitado la costumbre. Lo pagó ella todo, Ortega Cano no pagó nada", confiesa.

Además, asegura que "ella tenía clarinete que Ortega no iba a pagar. No hacía falta que ella diera orden de nada, porque él no iba a pagar nada". Así, ha cargado una vez más contra el que fue marido de su madre, intentando demostrar que no era oro todo lo que relucía.