El prototipo que levita de la UPV, el más premiado en la European Hyperloop Week

Además, Auran atrajo el interés de los demás equipos y profesionales del sector debido a la propuesta tan escalable que ofrecía, destaca la universidad valenciana en un comunicado.

La European Hyperloop Week es el evento en relación al transporte del futuro más importante del panorama internacional actualmente, en la que han competido un total de 23 equipos de todo el mundo.

La propuesta del equipo de la UPV se ha alzado con los premios al Mejor Subsistema Rector, premio al Prototipo con Mejor Escalabilidad; premio al Ingenio y el premio a la Gestión Térmica, un resultado que cumple con las expectativas del equipo.

La capitana del equipo, María Cuesta, ya comentó antes de partir hacia la competición: "Creemos que tenemos una propuesta que nos posiciona como equipo líder. Es un reto ambicioso, con muchos retos en paralelo: coordinar un motor con la levitación, con una infraestructura nueva e incluyendo por primera vez diseño de interior, pero pensamos que llevamos la propuesta ganadora".

Para poder alcanzar todo lo propuesto y hacerlo saber al jurado técnico, el equipo participó en las presentaciones por sistemas que componen el proyecto, que tuvieron una gran acogida, registrando el speech con más espectadores de toda la competición: la presentación al premio Complete Pod.

El mayor de los hitos que se produjo fue la prueba en el tubo de vacío de la empresa Hardt, consiguiendo por primera vez en toda la historia que un prototipo levite en el vacío. El jurado felicitó personalmente al equipo por el reto.

La recompensa del año vino el último día de competición, cuando las empresas Würth Electronik, Swisspod y Zeleros otorgaron al equipo los premios de Best Thermal Management, The Ingenuity Award y Most Scalable Design, respectivamente. Además, el jurado técnico decidió otorgar el Best Guiding Award premiando la levitación y guiado electromagnético que integraba Auran.

Desde sus talleres, Hyperloop UPV ha creado un innovador diseño de interior para Auran, que aporta privacidad e intimidad al pasajero, así como una infraestructura clave para el desarrollo de esta tecnología: un tubo de 20 metros de largo y 10 toneladas de peso, por el que el vehículo ha circulado en la EHW.

"EL MÁS SEGURO"

El vehículo cuenta además con un motor lineal de inducción, que hace posible que acelere y frene con el propio motor, sin necesidad de tocar el rail. Además, Auran es el prototipo "más seguro de la historia de Hyperloop UPV", subrayan desde la institución académica.

Hyperloop UPV forma parte del programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València, una iniciativa única en la universidad española.

Para seguir adelante con proyectos como el que está en marcha, continúa la campaña de micromecenazgo que les permitirá obtener recursos para seguir sumando éxitos.

Gracias a las aportaciones de donantes, el equipo conseguirá una mayor estabilidad y podrá centrar más esfuerzos en el desarrollo tecnológico del tren supersónico Hyperloop, la iniciativa sostenible para el transporte del futuro.

Las aportaciones, individuales o de empresa, pueden realizarse en la web gohyperloop.upv.es, desarrollada en el marco de las acciones de la Oficina de Mecenazgo UPV; las donaciones tienen ventajas fiscales según la ley de mecenazgo española.