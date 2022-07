Un ampli dispositiu terrestre i aeri continua treballant en l'incendi forestal de Calles

Aquest matí romanien en la zona 12 mitjans aeris: sis mitjans de la Generalitat -un en tasques de coordinació, dos amb una unitat helitransportada de Bombers Forestals-; quatre del Govern i dos helicòpters d'UME.

Quant a mitjans terrestres, treballen en l'extinció del foc cinc unitats de Bombers Forestals de la Generalitat; cinc autobombes; cinc dotacions, 12 brigades forestals i tres coordinadors de Bombers de València; 197 persones; 17 vehicles i dos drons de la UME, a més de quatre agents mediambientals de la Generalitat.

L'incendi es va declarar aquest dilluns a Calles i va afectar, a més, a una planta de compostatge.

L'evolució de l'incendi, declarat poc abans de les 16.30 hores en els voltants del camí de Saletas, va obligar el Lloc de Comandament Avançat (PMA) -establit en el parc de bombers voluntaris de Xelva- a ordenar l'evacuació de la pedania d'Alcotas i a activar la situació 2, i índex de gravetat potencial 2, del Pla Especial enfront d'Incendis Forestals (PEIF).

El nivell 2 d'alerta del PEIF s'estableix quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals poden afectar greument a la població i els béns de naturalesa no forestal, la qual cosa exigeix l'adopció immediata de mesures de protecció i socors, així com la necessitat que s'incorporen mig extraordinaris. A més, pot comportar situacions que deriven cap a l'interés nacional.