La familia de Paco de Lucía le rinde un homenaje en el Teatro Real con grandes nombres de la música y el baile

El Teatro Real acogerá el próximo sábado 30 de julio un homenaje muy especial a Paco de Lucía (Algeciras, 1947 - Playa del Carmen. México, 2014), titulado Infinito, como broche final del Universal Music Festival. Además de actuaciones muy destacadas, se proyectará una selección del archivo sentimental del maestro: vídeos, declaraciones y testimonios inéditos que servirán para profundizar en la personalidad artística de este guitarrista sin igual.

Por este escenario donde Paco de Lucía alborotó el mundo del flamenco en 1975 con un concierto mítico, pasarán Niña Pastori, Sara Baras, Joaquín Grilo, Farruquito, Miguel Poveda, Mariza, Josemi Carmona o Pepe de Lucía, entre otros. No faltarán John McLaughlin y Al Dimeola, con quienes jazz y flamenco alcanzaron temperatura de fusión, ni otros músicos que le acompañaron en giras exitosas y muchas horas de grabación, como Jorge Pardo, Carles Benavent, Toni di Geraldo y muchos más.

Un cartel con grandes nombres para homenajear a Paco de Lucía Universal Music Festival

El homenaje está organizado por su familia a través de la Fundación Paco de Lucía, y precisamente con ellas, con sus hijas, Casilda y Lucía, y su viuda, Gabriela Canseco, nos encontramos en uno de los elegantes salones del Teatro Real para evocar su figura y las vivencias que compartió con estas tres mujeres. Perspectivas y momentos diferentes, pero siempre desde la admiración y el amor hacia un genio del flamenco y un hombre íntegro.

Les propongo el ejercicio de conformar el cartel soñado de un homenaje imaginario, los nombres de músicos y cantaores que más influyeron en su carrera pero ya no están entre nosotros. Entre las tres apuntan los nombres de Camarón -el primero de todos-, Chick Corea, Parrita, Niño Ricardo y Sabicas. De todos ellos dejaré entre estas letras muestra de su arte, comenzando por el gran Sabicas, quien al final de sus días reconoció en Paco de Lucía a su gran discípulo.

"La idea del homenaje siempre estuvo ahí pero no habían surgido las condiciones" -nos comenta Casilda, hija mayor de Paco- "Ahora ya se ha constituido la Fundación Paco de Lucía y contamos con el apoyo de Narcís Rebollo, presidente de Universal y patrono de la fundación, que nos ha dado cobertura para llevarlo a cabo. En 2022, Paco de Lucía habría cumplido 75 años".

Gabriela Canseco Vallejo Presidenta de la Fundación Paco de Lucía Viuda de Paco de Lucía, restauradora y amante del arte.

Gabriela Canseco, segunda esposa de Paco de Lucía, compartió con él los últimos años de su vida tanto en México como en España y nos comenta los objetivos de la Fundación Paco de Lucía que preside: "El primero es preservar y difundir su obra, que sería lo principal, pero aún más importante es seguir impulsando el flamenco. Él se sentía muy responsable de ello y queremos continuar con el propósito que él inició".

Paco encontraba en México la tranquilidad y el anonimato que anhelaba, pero lo más importante que allí descubrió fue a Gabriela. Le pregunto cómo llegó a asumir que se comprometía con alguien tan relevante, social y artísticamente. "Cuando le conocí era Francisco Sánchez al cien por cien. No tenía a nadie alrededor y nadie le conocía en México, pero al llegar a España no me podía creer que me hiciera caso a mí".

Gabriela fue su mano derecha durante años, el apoyo que necesitaba para solventar las tareas más mundanas "A él le agobiaban mucho los problemas materiales. Le consumía energía y tiempo, y eso le hacía daño. Necesitaba serenidad para dedicarse a la guitarra. Lo dejé todo para dedicarme a Paco y él lo cubría todo, no necesitaba nada más".

Tras vivir una temporada en Toledo, donde Gabriela y Paco se encontraban a diario con grupos de japoneses en la puerta de su casa buscando a su ídolo, decidieron cambiar de aires. "Era desesperante. Paco buscaba lugares más escondidos y eso nos llevó a trasladarnos a Mallorca. Aquello fue encontrar un paraíso. Cumplía todos los requisitos: la tranquilidad, el clima, la proximidad del mar… Además, aunque la gente te reconocía por la calle nadie te iba a hablar. Es su manera de ser."

Vinculada a Mallorca, traigo a la conversación su obra póstuma, Canción Andaluza (2014), grabada en la etapa final de su vida. "Con ese disco cumplió un par de sueños. -comenta Gabriela-. Primero, grabarse a sí mismo. En la casa de Mallorca se hizo su estudio y grababa lo que él quería, dedicándole el tiempo que quería. Por otra parte, tenía pendiente dedicar un disco a la canción andaluza, que fue su origen, de las primeras cosas que escuchó y le llegaron al corazón. Paco sufría mucho grabando, pero eso aquí no ocurrió. Tuvo otro talante y lo disfrutó mucho". Buena muestra de ello es este Romance de Juan de Osuna, que quizás escuchara en su día a Manolo Caracol y aquí interpreta acompañando a Parrita:

Casilda Sánchez Varela Vicepresidenta de la Fundación Paco de Lucía Primera hija de Paco de Lucia, escritora y periodista.



Sus hijas, Casilda y Lucía, sufrieron de pequeñas la presión diaria de la fama y tuvieron que tomar conciencia de quién era su padre. "Muy pronto nos dimos cuenta de que era famoso. Más adelante conocimos su dimensión artística. La gente le trataba como a un dios, se acercaban a él temblando". Lucía relata cómo se vivían las ausencias de su padre, cuando afrontaba giras de varios meses: "Era lo que nos tocaba vivir y así lo asumíamos. Le echábamos de menos pero era la vida que él llevaba. Hay otras profesiones menos gratificantes en las que también hay ausencias, como los pescadores o los camioneros". Casilda apunta la imprescindible labor de su madre, Casilda Varela: "Teníamos una madre que hizo muy bien de madre y de padre. Cubrió muy bien las dos facetas".

Lucía Sánchez Varela Patrono de la Fundación Paco de Lucía Segunda hija de Paco de Lucía, abogada y productora.





Paco de Lucía poseía un talento innato pero también el espíritu de superación, la constancia necesaria para ser el mejor guitarrista del mundo. Les pregunto a sus hijas qué han heredado de ese espíritu y Lucía apunta una frase de su abuelo Antonio: "lo bueno se da por hecho y lo malo hay que criticarlo, y eso es algo que en mi familia se lleva a rajatabla". Casilda añade "hemos heredado el perfeccionismo enfermizo. Nada nos parece que está bien. Antonio era muy severo, pero Paco tenía clarísimo que él había llegado a ser lo que era porque empezó a tocar la guitarra a los seis años y le inculcaron disciplina a esa edad".

Camarón de la Isla y Paco de Lucía formaron una de esas conjunciones artísticas que nos depara el destino cada varias generaciones. Ambos caminaron juntos un trecho y luego dieron un vuelco al flamenco cada uno por su lado, llevándolo a cotas de popularidad insospechadas. El 2 de julio de 1992, a Camarón se le fue la vida por sus negros bronquios y su compadre de toda la vida quedó desconsolado a la deriva. "Sufríó muchísimo. Recuerdo que estábamos en Algeciras cuando se enteró. Se metió en el mar y quedó allí horas flotando boca abajo -Paco practicaba el submarinismo-. Luego dejó de tocar la guitarra durante más de un año", comenta Lucía recordando aquel momento.

Nos despedimos recordando su música, deseando que el homenaje del día 30 sea todo lo grande que él merecía y buscando el origen de todo. Paco era hijo de Luzía Gomes, a quien llamaban 'La portuguesa', y a ella le dedicó un disco crucial en 1998 con su nombre por título: Luzía. "Creo que ese disco representa un duelo. No sé si es el más bello, pero sí el más solemne, el más profundo de sus discos", afirma Casilda, quien colaboró aportando letras a algunos de los ocho temas que contiene. Aquí dejo esta siguiriya en la que escuchamos cantar a Paco, algo que siempre deseó antes incluso de tocar la guitarra. Un 'quejío' dirigido a la madre que le trajo al mundo.