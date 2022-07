'Te ha tocado' vive el primer enfrentamiento de su historia entre padre e hijo

La bola de Alberto con el número 25 volvió a salir del bombo de Te ha tocado este lunes, convirtiéndole en el concursante que más veces ha jugado en el programa de Televisión Española.

"Voy a hacer un resumen de tu paso por el concurso: Has salido en ocho ocasiones, has ganado seis duelos, te has llevado 1.200 euros y tres premios, dos bolas mágicas y una ruta por el Camino de Santiago", recordó Raúl Gómez.

Raúl Gómez, en 'Te ha tocado'. RTVE

Tras eliminar a Xenia sumó a su botín unos libros de MasterChef y Maestros de la costura: "Lo mismo te coso un huevo que te frío un botón", bromeó el participante con el presentador.

Su siguiente rival fue Conchi, a la que también consiguió derrotar en su particular duelo de preguntas. En esta ocasión Alberto se llevó 500€ en el Billar Japonés.

¡POR FIN! 👏🏻 Se han alineado los astros y podremos ver el duelo más esperado de #TeHaTocado 🔴 ¿Quién ganará? ¿Padre o hijo? ¿Alberto o Dani? 😱 pic.twitter.com/MBlD9pfun1 — La 1 (@La1_tve) July 25, 2022

Pero el azar quiso que del bombo del programa saliera la bola número 24, la correspondiente a Dani, el hijo de Alberto, enfrentándose padre e hijo por primera vez en la historia del espacio de RTVE.

"Posiblemente este sea uno de los duelos más esperados en el programa para enfrentarse a este desafío de preguntas. El que gane, jugará por el bote de 6.500 euros", señaló Gómez antes de comenzar.

Finalmente fue el padre el que venció el lance y, visiblemente emocionado, admitió que "se me ha escapado una lágrima y todo. No pensaba que me fuera a pasar esto, y es un rollo".

Alberto volvió a jugar, por tercera vez en el día, al billar japonés, sumando 200€ más a los 1.700 euros que ya había ganado, pero en la última prueba no consiguió acertar con la bola para llevarse el bote.