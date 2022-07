L'incendi forestal a Calles obliga a activar la situació 2 del PEIF

En l'extinció del foc treballen cinc dotacions, quatre brigades forestals i sis unitats de comandament del Consorci Provincial de Bombers de València, entre elles un oficial i un tècnic forestal. Així mateix, s'han mobilitzat una dotzena de mitjans aeris, un d'ells en tasca de coordinació; tres unitats helitransportades i cinc terrestres dels Bombers Forestals de la Generalitat; tres autobombes i un coordinador forestal.

Igualment, col·laboren la unitat tècnica de Prevenció d'incendis de la Conselleria de Medi ambient, dos dotacions de bombers voluntaris i un agent mediambiental.

El nivell 2 d'alerta del PEIF s'estableix quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals poden afectar greument a la població i els béns de naturalesa no forestal, la qual cosa exigeix l'adopció immediata de mesures de protecció i socors, així com la necessitat que s'incorporen mitjans extraordinaris. A més, pot comportar situacions que deriven cap a l'interés nacional.