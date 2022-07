AVA-Asaja reclama solucions per als regants després de duplicar-se la seua factura elèctrica

Per açò, exigeix de manera urgent al Govern "l'aplicació de mesures fiscals que resulten verdaderament eficaces per a alleujar l'escalada dels costos de producció, tals com l'aplicació de la doble tarifa elèctrica per al reg, bonificacions en la factura del gasoil i dels fertilitzants, tal com s'arreplega en la Llei de la Cadena Alimentària, així com una reducció fiscal en els productes fitosanitaris".

Segons explica l'organització agrària en un comunicat, una entitat de reg que gastava 7.700 euros en el mes de juny de 2021, en 2022 ha hagut de pagar 14.500 euros per l'ús de la mateixa quantitat d'aigua, dels quals 2.000 euros corresponen al càrrec addicional derivat del topall al gas.

L'associació ha lamentat que la decisió del Govern d'establir un topall al cost del gas, amb l'objecte de rebaixar la factura de la llum, implica que les centrals generadores d'electricitat que empren aquesta font "no poden repercutir els seus costos reals en l'energia que oferixen al mercat, per la qual cosa se'ls han de compensar per eixe desfasament, que és variable de manera horària".

"Lamentablement qui assumeix eixe cost addicional són els contractes indexats, els de PVPC (preu voluntari de xicotet consumidor) des del 15 de juny de 2022 i tots aquells contractes amb preus fixos que s'hagen firmat per primera vegada o s'hagen renovat a partir del 26 d'abril de 2022. Es tracta d'un sobrecost que s'aplicarà fins al 31 de maig de 2023", ha explicat.

En eixe context, aquest "increment desorbitat" en els costos de producció s'uneix a "la dramàtica situació que viu el camp valencià de crisi de preus", ha advertit.

El president d'AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha assenyalat que "aquesta mesura és positiva per a una part de la població, però ofega encara més als regants, ja que està significant un nou sobrecost i per tant és insostenible".