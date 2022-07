CSIF denuncia condicions "deficients" dels docents que realitzen estades formatives a l'estranger

Sobre este tema, explica que Educació va oferir més d'un miler de places d'estades aquest estiu en l'estranger per a millorar la formació en anglés el personal docent, en les quals al·ludia a classes 'one to one', cent hores de formació, convivències amb professors natius o activitats socials i culturals.

No obstant açò, assenyala que està rebent queixes de docents perquè no els corregeixen les seues intervencions, no realitzen pràctiques de 'listening' o gramàtica, no els han fet prova de nivell, ni 'one to one' com diu en la convocatòria.

A més, traslladen també queixes per la seua ubicació en estar "en la perifèria, a 40 minuts caminant per una carretera al poble, sense autobusos a partir de les set i sense alternatives per a anar a un altre lloc ja que estem aïllats".

De la mateixa manera, també ha rebut reclamacions per les condicions de la residència "sense habitacions per a tots, amb brutícia, elements trencats" o que van tardar tres dies per a arreglar-los l'aigua i la llum.

Per açò, demana a Educació que afronte la situació "amb protocols clars de control i d'avaluació dels servicis prestats per aquestes empreses, així com atenció directa i solucions preestablides per al col·lectiu docent participant".