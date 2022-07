Escoles infantils denuncien una situació "agònica" pel "retard en els pagaments de les ajudes" i preparen protestes

Escoletes de gestió privada han elaborat un escrit, remès a Europa Press, en el qual manifesten que, "actualment, prop d'uns 700 centres de la Comunitat Valenciana es troben en un verdader dilema, ja que, d'una banda, les administracions i governs s'han compromès amb la boca ben gran per al curs 2022-23 a donar una escolarització gratuïta en el tram de 2-3 anys i prometen que per al 2023-2024 s'amplie a tot el cicle de 0-3 anys".

"Açò, aparentment és un benefici social per a les famílies i per al sector d'educació d'aquest primer cicle d'infantil, ja que s'aconsegueix mitjançant la creació de línies de subvencions com és el Bo Infantil, el xec escolar i les ajudes de menjador a nom de les famílies, però pagant-les directament als centres educatius. Tot pareix genial i cristal·lí, però fora del paper la realitat és una altra", critiquen responsables d'aquests centres, que asseguren que fins a fa unes poques setmanes tant l'Ajuntament com la Conselleria els devien subvencions des de novembre de 2021.

Segons declaren, els llistats de beneficiaris de les ajudes i la quantitat mensual assignada no es publiquen fins a finals de setembre o a l'octubre, per la qual cosa les famílies no saben si serancapaces de pagar per l'educació dels seus fills en començar el curs i els centres no saben quina quantitat exacta descomptar.

Açò fa que "moltes famílies no porten als seus fills fins que es publiquen els llistats i es crea la primera bretxa econòmica, tant per a les famílies com per als centres que són privats, ja que les escoles des de el 1 de setembre han de tindre tot preparat per a rebre a l'alumnat".

En aquest sentit, precisen que els primers llistats definitius d'aquest curs han sigut publicats el 4 de novembre -en el cas del Bo Infantil-, "la qual cosa significa que tant pares com a centres han estat als llimbs durant dos mesos i això no ha sigut només aquest curs escolar, ja que aquesta situació es repeteix any rere any".

D'acord a la normativa i la línia de les subvencions, les administracions no tenen obligació d'abonar les quanties concedides fins al 31 de desembre de l'any natural, i els centres tampoc estan obligats a descomptar, però afirmen que es veuen "moralment obligats a descomptar mes a mes aquestes quanties a les famílies, amb la qual cosa són ells els que exerceixen de financera a la Generalitat amb els seus propis fons privats del centre, que en molts casos són portats per dones autònomes o són negocis familiars".

"La situació és tan agònica que tots els anys veiem tancar escoles de companys i companyes que no han pogut aguantar aquesta situació i han de tancar pels impagaments de la Generalitat Valenciana. I, si tenim en compte que tot ha augmentat de preu durant l'últim curs escolar i el límit que podem cobrar per plaça el manté congelat l'administració des de fa més de 10 anys -sobretot en el tram 2-3, amb 280 euros mensuals- i, amb els retards en els pagaments de les subvencions de Bo Infantil, i Xec Escolar de l'Ajuntament de València, la situació es converteix en insostenible".

També al·ludeixen a les aules de 2-3 anys que estan obrint en els col·legis públics "sense prendre en consideració si existeix algun centre infantil a prop, donant com resultat la carrera per a la destrucció dels centres d'educació infantil privats i amb ells la pèrdua de llocs de treball".

ACTUALITZAR COST PLAÇA

Davant aquesta situació, reclamen que "el cost de la plaça escolar s'actualitze a una quantitat que siga compatible amb la realitateconòmica actual"; que les subvencions tant autonòmiques com a municipals en el cas de València capital (Xec escolar i Beca Menjador) s'abonen als centres a mes vençut com a temps màxim, durant el curs escolar i no més tard; i que els centres puguen sol·licitar a les famílies una quota per ensenyament i menjador si eixe mes l'administració no abona les subvencions "per a garantir així que elcentre puga romandre en correcte funcionament".

Entre les seues reivindicacions també figura un canvi en els requisits en la convocatòria del Bo Infantil en el tram de 2-3 anys i que es puga cobrar l'escolaritat completa a les famílies fins que la Conselleria abone als centres, o, que les institucions es comprometa a tindre els llistats preparats per als començaments dels cursos escolars i es comprometen també a realitzar els pagaments a mes vençut.

El col·lectiu advoca així mateix per poder cobrar una matrícula com a reserva de plaça en el centre, "ja que si no hi ha un compromís econòmic les escoles poden trobar-se la sorpresa en arribar setembre d'estar mig buits"; que es tinga en compte l'oferta de places dels centres privats abans de crear noves infraestructures; que no es cobre interessos de mora en hisenda si els centres es retarden en els pagaments d'impostos quan existisquen subvencions que no s'han abonat a temps; i que existisca una línia de crèdit de l'Ajuntament "exclusiva per als centres per a quan aquest estiguen en situació de precarietat a causa d'impagaments de subvencions per part de l'estat al 0% d'interés".