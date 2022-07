L'Ajuntament de València consensuarà amb transportistes, comerciants i hotelers l'ús de l'espai públic

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, s'ha reunit aquest dilluns amb representants de la Federació Valenciana de Transports i Logística (FVET) per a avançar en un pla especial que combine les necessitats de transportistes i comerciants amb les dels vianants.

"La ciutat ha canviat notablement durant els últims huit anys del Govern de la Nau i el Rialto. Hem guanyat molt espai per als vianants que hem de protegir i ampliar assegurant també la nostra activitat econòmica", explica l'edil.

Després de la trobada, Cano ha emplaçat els assistents a una reunió conjunta amb hotelers al setembre per a "conjuminar interessos i esforços que facen de València una ciutat que destaque especialment per la seua bona convivència".

La peatonalització de l'entorn del Mercat Central ha suposat "reptes que continuen en l'actualitat", com compatibilitzar l'espai guanyat per a vianants amb la necessitat de desenes de transportistes cada dia de seguir realitzant la càrrega i descàrrega en el principal mercat de la ciutat i en un entorn "especialment sensible".

"Eixe model, en el qual tractem de conjuminar els interessos de transportistes, comerciants i vianants, és el que hem d'exportar a tota la ciutat, començant per les zones més crítiques", apunta el responsable de Protecció Ciutadana.

Al seu juí, açò passa per realitzar una anàlisi, un mapa que mostre les zones de tots els barris on es produeixen problemes que afecten al flux de la circulació i dificulten el treball de transportistes, comerciants i hostelers i també la vida de vianants, "els més vulnerables en el carrer i a els qui més cal protegir". "Totes les parts volem el mateix: la millor convivència possible", subratlla.

En la reunió han participat el secretari general de FVET, Carlos García; el president de l'Associació de Grues, Francisco Alapont; el titular de l'Associació de Mudances, Rafael Cerezo, i el president de l'Associació d'Agències de Distribució Urbana, Jaime Agramunt. Precisament aquesta setmana, el regidor exposarà els detalls de la nova ordenança de convivència i civisme.