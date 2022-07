Omar Sánchez ha aprovechado la marcha de Anabel Pantoja a Supervivientes para lanzar exclusivas y acudir a programas de televisión para hablar sobre la que aún es su mujer. Y Anabel va a tener que enfrentarse a ello ahora que ha regresado a España.

Pero a la que no le ha parecido nada bien es a María Patiño, que le ha enviado un mensaje desde Sálvame. "Me pareces un buen chico. Pero pido a la gente que se siente en un plató, cobrando o de manera gratuita, que me cuente la historia completa".

"¿Por qué te guardaste lo que le decías en la carta a Anabel? ¿Por qué no nos quisiste contar que le decías que también ibas a hacer tu vida?", le ha espetado María Patiño. "Porque de alguna manera, así te convertías en víctima y a ella en verdugo. ¿Tú te crees que eso es querer a una persona que está en un concurso y se la estaba jugando?".

"¿Eso es ser una persona noble? Noble es lo que hizo Anabel contigo, que se sintió culpable y empatizó con tu dolor". Gema López tampoco ha tenido buenas palabras para Omar y ha hablado directamente a Anabel Pantoja. "Deja de pedir perdón, que cuando tú estabas en la isla, Arelys y Omar no dejaron de sacar dinero hablando de ti".