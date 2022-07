La Generalitat posa a la disposició de les 'startups' de la Comunitat sis milions d'euros per a projectes innovadors

España ha destacat que la Comunitat és "terra d'oportunitats, de gent emprenedora". Per açò, a través de l'Institut Valencià de Finances (IVF) s'ha posat a la disposició d'aquestes empreses una línia de finançament específic per a 'startups', en la qual es prioritzaran aquells projectes amb "alt potencial d'innovació", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"La nova línia de préstecs participatius està dissenyada sobre la base de la coinversió amb inversors privats, per la qual cosa la Generalitat actua com a ens motor de nous projectes i aconsegueix a més impulsar la participació en 'startups' valencianes d'altres inversors", ha indicat el conseller, al mateix temps que ha afirmat que aquest nou producte "és un exemple més dels avantatges de la col·laboració públic-privada".

Arcadi España ha realitzat aquestes declaracions durant l'obertura de la jornada 'Oportunitats de finançament de la Generalitat per a 'startups'', organitzada per l'IVF en col·laboració amb Startup València, AlicanteTec i XarxaTec.

En aquest acte, en el qual també ha participat el director general de l'IVF, Manuel Illueca, s'han exposat tres casos d'èxit de 'startups' valencianes que han rebut finançament a través de l'anterior línia de préstecs participatius. Es tracta de les empreses CoCircular, PLC Space i Streamsloots.

"És fonamental avançar per a consolidar-nos com una Generalitat emprenedora, dialogant i eficient, que sap estar al costat de les seues empreses", ha recalcat España, qui ha apuntat que amb la nova línia de préstecs participatius en coinversió, les 'startups' amb seu social i establiment de producció a la Comunitat poden accedir a préstecs de fins el 300.000 euros, a retornar en terminis de fins a set anys.

Aquests préstecs s'ofereixen en col·laboració amb intermediaris financers seleccionats i acreditats a aquest efecte per l'IVF, que identificaran, seleccionaran i presentaran davant l'institut les inversions objecte de finançament.

"CONDICIONS MOLT AVANTATJOSES"

El conseller ha assenyalat que "es tracta d'unes condicions molt avantatjoses que no podrien obtindre les empreses en cas d'acudir a la banca privada". "Eixa és la raó de ser d'una entitat com l'IVF, arribar on la banca comercial no arriba i ajudar empreses emergents al fet que puguen obrir-se camí", ha manifestat.

Durant la seua intervenció, España ha donat a conéixer els resultats dels instruments financers creats en el marc del Fons de Fons, que es nodreix de recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i que gestiona l'IVF, que han permès injectar un total de 85 milions d'euros a un total de 204 empreses de la Comunitat Valenciana.

"Aquestes línies són un exemple més de com els recursos europeus poden convertir-se en una important font de finançament", ha apuntat, i ha agregat que "el finançament aportat pels instruments financers FEDER comporta en tots els casos un cofinançament privat, de manera que cada euro invertit per l'IVF en aquestes línies ha suposat 2,6 euros d'inversió addicional, per la qual cosa els diners que realment han arribat a les empreses ascendeixen a 124 milions".

"IMPULSOR DE PROJECTES EMPRESARIALS EMPRENEDORS"

En l'acte també ha intervingut el director general de l'IVF que ha exposat el "important paper" que juga l'IVF com a "impulsor de projectes empresarials emprenedors", així com les característiques dels seus productes financers.

Per la seua banda, el president de Startup València, Juan Luis Hortelano, ha assenyalat que "les 'startups' estan cridades a revolucionar el món a través de la tecnologia i la innovació, amb un impacte de forma positiva en la societat per a construir un futur millor".

"Per a consolidar a la Comunitat com a referent en el panorama innovador internacional, necessitem que les línies de finançament públic s'adapten a les necessitats de flexibilitat i agilitat que requereixen els emprenedors per a desenvolupar i escalar els seus negocis", ha conclòs Hortelano.