El Saló del Còmic de València confirma en dos setmanes més de 70 expositors, el 60% dels presents en 2022

Així mateix, participaran un gran nombre d'editorials de l'Associació d'Editors del País Valencià i la Plataforma d'Editorials independents de Comic (PEIC), la qual cosa reflecteix la "il·lusió i interés" dels visitants per aquest tipus d'esdeveniments de cultura popular i oci digital, així com la "utilitat" per a la indústria que pot usar aquests salons com a "potent ferramenta comercial", en interactuar directament amb els seus clients, ha indicat l'organització de l'esdeveniment en un comunicat.

El Saló tornarà a obrir les seues portes del 3 al 4 de març de 2023 en Fira València amb multitud d'activitats, amb la prioritat de millorar cada edició la qualitat dels seus continguts i l'objectiu de servir com un "instrument útil" tant a la indústria i professionals del sector com als visitants i amants d'aquest món, que engloba des del còmic de paper a l'oci digital, el cinema, sèries, videojocs, jocs de taula, jocs de rol o cosplay.

Cinemascomics.com tornarà a col·laborar en l'organització del saló valencià amb l'objectiu de "donar repercussió i importància" a la celebració d'aquest tipus de convencions a Espanya, cada vegada amb un públic més nombrós.

COMIC CON 2022

La Comic Con 2022, celebrada aquest cap de setmana en Sant Diego (Califòrnia), ha evidenciat la importància de les convencions en la indústria de l'oci i l'entreteniment. Així, durant l'esdeveniment, Marvel Studios va anunciar grans notícies quant als seus plans per a l'Univers cinematogràfic de Marvel, en presentar quatre sèries d'animació i la línia mestra de la Fase 5 i 6, amb dos pel·lícules de 'Los Vengadores' com a grans novetats.

Per la seua banda, Warner Bros. Pictures i el seu DC Esteneu Universe van revelar les primeres imatges de 'Shazam! Fury of the Gods', i un nou avanç de 'Black Adam', que per a la seua presentació va comptar amb una posada en escena de Dwayne Johnson.

Netflix va presentar el primer tráiler de la "esperadísima" 'The Sandman', adaptació de la sèrie de còmics del guardonat Neil Gaiman que s'estrena el pròxim 5 d'agost. També la cadena AMC va presentar les seues novetats per al 'Walking Dead Universe' televisiu, amb el retorn d'Andrew Lincoln i Danai Gurira, com Rick Grimes i Michonne, protagonistes d'un spi-off de sis episodis.