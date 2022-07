Durante la sección del club social de El programa del verano, con Supervivientes como tema central, Joaquín Prat y Alessandro Lequio han vuelto ha protagonizar un encontronazo.

Todo ha sucedido durante una bonita reflexión de Prat sobre Anabel Pantoja y su relación con Yulen. "Es tan maravillosa Anabel que es capaz de transmitir a través de la pantalla esas mariposas que le revolotean en el cuerpo y que hemos sentido todos alguna vez y que estamos deseando volver a sentir, los que hemos dejado de sentir. La envidio profundamente por esa mezcla de bienestar, incertidumbre…", estaba relatando el presentador.

En ese momento, Lecquio no ha podido contenerse y ha soltado: "¡Transmite de todo menos eso!", algo que a Prat no le ha gustado nada de nada.

"¡Gracias por no hablar encima de mí y por dejar terminar mi argumento!”, le ha replicado. Y el italiano, incapaz de quedarse callado, ha vuelto a contestar: "Es que, tesoro, tú sueltas unas filípicas…".

"¡A mí no me llames tesoro!", le ha dicho el presentador visiblemente molesto, y una vez más Lecquio ha querido responder: "Bueno, amigo. Has soltado una filípica que, de repente, un poco de pim-pam-pum... Espero que no te moleste, no lo hago con mala intención".

"Tú te has olvidado de las mariposas hace mucho ya. Yo solo pedía respeto para la mía…", ha zanjado Prat antes de pasar a otros temas.