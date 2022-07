STEPV presenta en Les Corts una Iniciativa Legislativa Popular per a rebaixar les ràtios del sistema educatiu

En concret, proposa una reducció de ràtios d'acord amb la Xarxa d'Atenció a la Infància de la Comissió Europea per a Infantil i unes ràtios màximes de 20 alumnes en Primària, Secundària, Batxillerat, FP i EOI.

En centres de caràcter singular la ràtio proposada és de 10 alumnes i en centres d'Educació Especial, variable segons la tipologia de l'alumnat, però sempre per davall de la ràtio actual. Igualment s'estableix que, en cas d'escolaritzar alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, la ràtio es disminuirà en tres alumnes per aula.

També es proposa una reducció de ràtio alumnat-professorat de Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge i Orientació per davall de la ràtio actual, per a "poder atendre millor aquest alumnat amb més necessitats".

El sindicat ha pres aquesta iniciativa perquè "és una demanda que des de fa anys estan demanant els centres educatius per a atendre en millors condicions l'alumnat valencià", explica l'organització en un comunicat.

De fet, durant el curs 2020-2021 la reducció de les ràtios per la pandèmia va ser una de les mesures més celebrades pel professorat, que ja era necessària abans de la pandèmia per a complir amb la pròpia normativa d'inclusió educativa de 2018 que exigeix una atenció el més individualitza possible de l'alumnat. Sense aquesta reducció de les ràtios resulta "pràcticament impossible atendre aquesta exigència normativa".

Malgrat que la Conselleria d'Educació ha iniciat el camí de la reducció de les ràtios en diverses localitats, per a STEPV és "una mesura encara insuficient perquè no és generalitzada en tot el País Valencià ni a totes les etapes educatives".

"La reducció de les ràtios es fa ara més necessària que mai per la situació en què la pandèmia ha deixat el nostre alumnat. És un fet que fa falta més atenció individualitzada per a combatre els efectes negatius que ha deixat la covid-19 emocionalment entre l'alumnat, però també entre el professorat", defenen.

Segons calcula STEPV, la presentació de la iniciativa ha de ser acceptada per Taula de Les Corts, cosa que previsiblement tindrà lloc al setembre. A partir d'aquest moment, hi ha un termini màxim d'un mes per a iniciar el procés de recollida de firmes (com a mínim 10.000 firmes) en un termini de 8 mesos.

A partir de l'acceptació per part de Taula de les Corts, STEPV iniciarà una campanya de recollida de firmes -presencials i telemàtiques- en totes les comarques perquè "el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes se sume a la iniciativa, es tramite posteriorment en Les Corts i s'aprove".