JxCat ve "agotada" la mesa de diálogo y ERC le pide que no ponga piedras en el camino

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido a JxCat que se sume a la reunión de la mesa de diálogo que está previsto que se celebre esta semana en vez de "poner piedras en el camino", ya que autoexcluirse "significa hacerle un flaco favor al independentismo".

Marta Vilalta ha pedido a JxCat que, al ser parte integrante del Govern, no renuncie a estar representada en la reunión de la mesa del diálogo, y al Estado ha querido transmitirle un mensaje: "puesto que el proceso de negociación es irreversible, cuanto antes se ponga (a negociar) mejor".

Ha considerado que empieza "una semana intensa, importante para retomar la negociación entre el Estado y Cataluña" y ha insistido en que la posición política de ERC no ha variado y sigue defendiendo "avanzar hacia los objetivos de la autodeterminación y la amnistía".

"Sentar al Estado a una mesa desde el reconocimiento explicito del conflicto es lo que nos reconoce a nivel internacional, y sabemos que es una negociación que pasa por varias etapas, pero hemos podido articular nuevas garantías, y una metodología necesaria", ha apuntado.

Según Vilalta, "hay que poder acabar con la criminalización persistente del independentismo y hay que superar la judicialización, por lo que nos gustaría que en esta negociación se sumen nuestros compañeros de viaje, JxCat, en lugar de poner piedras en este camino".

"Quien se excluya de este camino estratégico nos está debilitando, y hace un flaco favor al independentismo", ha insistido la portavoz de ERC, que ha dicho desconocer si la parte estatal tiene previsto poner encima de la mesa la reforma del delito de sedición.

"Oímos hablar mucho sobre esto pero propuestas sobre la mesa no hay, lo que demuestra que es necesaria la negociación", ha recalcado Marta Vilalta.

Vilagrà insta a JxCat a cumplir los pactos

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha instado este lunes a sus socios de coalición, JxCat, a "cumplir" el pacto de gobierno y ser "leales" a la mesa de diálogo.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Vilagrà ha explicado que aún se está ultimando la fecha de la reunión con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha reconocido que por cuestiones de agenda "es posible" que el encuentro se celebre el miércoles o el jueves.

Tampoco está cerrada aún la composición de la delegación de la Generalitat que participará en la reunión de la mesa de diálogo, si bien ha confirmado que acudirán solo ministros y consellers y que tanto ella misma como Roger Torrent repetirán presencia, como ya pasó en el último encuentro, en septiembre del año pasado.

En cambio, JxCat ha dado a entender que, como ocurrió en septiembre, no formará parte de la delegación de la Generalitat, una postura que ha motivado un toque de atención por parte de Vilagrà.

La consellera ha recordado que el acuerdo de legislatura que sellaron ERC y JxCat en 2021 establece que, pese a su "escepticismo" en torno a la mesa de diálogo, Junts "colaborará de forma honesta y leal".

"De eso se trata, de cumplir los acuerdos", ha señalado Vilagrà, que ha recordado además que "el primer punto" del Plan de Govern también recoge este compromiso de la mesa de diálogo entre gobiernos.

"Hay que cumplir este pacto", ha insistido la consellera, que considera que hay que "profundizar y creer en la negociación".

Sobre los frutos que puede dar la reunión de esta semana, ha afirmado que confía en que haya "avances significativos" en la carpeta de la "desjudicialización" del proceso independentista.

Según Vilagrà, debería haber "cambios normativos en el Tribunal de Cuentas, en el Código Penal, en cuestiones concretas de acusaciones que se han hecho por movilizaciones populares en la calle".

En cuanto a la reforma del delito de sedición, ha explicado que aún "hay que trabajarlo", porque esta cuestión "no es tan fácil", y ha lanzado una advertencia al PSOE: "Si compra el marco mental de la derecha, al final la gente acaba votando a la derecha".

JxCat ve "agotada" la mesa de diálogo

El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha dado este lunes por "agotado el modelo de mesa de diálogo pactado entre PSOE y ERC" porque no es eficaz para "resolver el conflicto entre Cataluña y España", por lo que ha llamado a las fuerzas independentistas a forzar una "negociación real".

Así lo ha planteado en rueda de prensa tras la reunión de la dirección de JxCat.

En esta reunión de la mesa no tiene previsto participar JxCat, que defiende "pasar página, pasar a la acción y consensuar con el resto de fuerzas y entidades soberanistas" la apertura de "una nueva etapa".

Junts se pondrá en contacto con el resto de fuerzas independentistas para "rehacer la unidad estratégica" y "consensuar esta nueva etapa, que debe culminar en una real negociación" basada en tres puntos: amnistía, autodeterminación y "garantías de cumplimiento".

Según Rius, esta negociación "no se consigue apuntalando" al Gobierno del Estado, sino "confrontando democráticamente y movilizando el independentismo".

"Lo único que resuelve el conflicto político es el derecho a la autodeterminación", ha recalcado Rius, que ha advertido a ERC de que no es posible "cambiar la lógica perversa" de "una parte del poder judicial español, puesto que "ninguna reunión lo detendrá".

El PSC defiende la reforma de la sedición

El PSC ha subrayado que está "a favor" de reformar el delito de sedición, si bien ha apuntado a la necesidad de alcanzar un consenso suficiente para que llegue al Congreso de los Diputados y pueda salir adelante.

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, ha dicho en rueda de prensa que desconoce los temas principales que abordará la mesa de diálogo, y ha eludido comentar si la reforma del delito de sedición será uno de ellos.

Tortolero ha remarcado su posición a favor de la reforma, aunque ha apuntado al consenso como condición necesaria para avanzar: "En el momento en el que haya un consenso, estoy segura de que el Gobierno lo llevará al Congreso y podrá salir adelante".

A su vez, Tortolero ha preferido "no condicionar" el trabajo de los respectivos gobiernos y "no opinar" sobre "qué tiene que estar o no en esta mesa de diálogo".

Por otro lado, ha aludido al 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, un ejemplo de "éxito de colaboración entre las administraciones", por lo que ha reclamado "el trabajo entre administraciones" de cara a la reunión de la mesa de diálogo.

Asimismo, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha aprovechado este aniversario para reivindicar, a través de Twitter, que "es momento de recuperar el espíritu de diálogo y trabajo compartido".

Los comunes urgen a abordar la reforma de la sedición

Los comunes han emplazado este lunes a PSOE y ERC a abordar la reforma del delito de sedición en la mesa de diálogo.

En rueda de prensa, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha pedido que la mesa de diálogo "no solo busque una fotografía, sino que busque la concreción de acuerdos", por lo que ha instado "explícitamente" a republicanos y socialistas a "salir de una vez de su zona de confort" y abordar la reforma del delito de sedición.

"El diálogo es la mejor herramienta que tenemos para avanzar después de demasiados años de fracasos de autogobierno", ha defendido Mena, que también ha valorado que esta nueva reunión tendrá sentido "solo si se puede anunciar un avance".

Por ese motivo, ha subrayado que no solo se tiene que tratar la reforma del delito de sedición, sino que hay que "salir con un acuerdo concreto".

Mena ha aludido al hecho de que esta reforma no daría solución al caso concreto de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero "es una condición indispensable comenzar por aquí para que los conflictos se vayan desjudicializando".

A su vez, ha reprochado al secretario general de JxCat, Jordi Turull, que "menosprecie" el diálogo, puesto que "solo aquel que no sufre las consecuencias de una falta de inversión se lo puede permitir", y ha aprovechado para pedir a Junts que reflexione sobre su negativa a sentarse en la mesa de diálogo.