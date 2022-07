Podem i EUPV aposten per un front autonòmic d'esquerres al marge de que 'Sumar' arribe o no a temps

Així es manifesten aquests partits sobre l'afirmació de Díaz que la plataforma ciutadana que promou, 'Sumar', no estarà llista per a concórrer a les eleccions municipals del pròxim any, atés que el seu objectiu és definir "un projecte de país per a la pròxima dècada" i després decidir "si es converteix en un projecte electoral o no".

Fonts de Podem assenyalen sobre aquest tema que "la confluència valenciana està damunt de la taula des de fa temps": "Estem centrats a governar, enfortir el Botànic (PSPV-Compromís-UP) i portem ja temps enfortint el nostre partit i desplegant la nostra estructura en l'àmbit municipal".

Des del partit que coordina Pilar Lima asseguren que ofereixen la seua mà per a "construir unitat sobre la base dels elements comuns dels projectes polítics de les forces d'esquerra", amb el que consideren que "no influeix" en el seu full de ruta la postura marcada per la vicepresidenta en una entrevista aquest diumenge en la Cadena SER.

En la mateixa línia, Esquerra Unida creu que l'objectiu ha de ser construir un espai progressista "ampli" en clau valenciana, com porta defenent molts anys, independentment del plantejament que es faça per a les eleccions generals.

"Un espai polític que sàpia estar a l'altura del moment que vivim, centrat exclusivament a portar avant polítiques que milloren la vida dels valencians -reivindica la seua coordinadora, Rosa Pérez Garijo-. Revalidar un tercer Botànic és la millor garantia per a consolidar i aprofundir en les polítiques que tan bons resultats estan donant al poble valencià".

En conseqüència, EUPV aposta per obrir un procés d'escolta entre les formacions progressistes d'àmbit autonòmic i la ciutadania com "un nou impuls a l'esperança i la il·lusió per avançar".