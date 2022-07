Espai LaGranja ofereix un entrenament físic i de "desenvolupament personal" amb el coreògraf israelià Yoram Karmi

A partir d'aquest dimarts i fins al dijous 28 de juliol, Yoram Karmi proposarà "noves perspectives i punts de partida cap a nous processos artístics compartint el seu coneixement i desafiant les percepcions existents", destaca l'espai cultural en un comunicat.

L'artista crearà un "espai temporal de desenvolupament personal", creixement i inspiració en el qual plantejarà qüestions com la forma en la qual treballar amb el cos cap a un procés creatiu; com traduir una idea en moviment i aquests moviments en una seqüència o com poden els ballarins preparar els seus cossos per a una investigació artística amb un altre coreògraf, així com cap a les seues pròpies creacions artístiques.

En aquest entrenament s'utilitzen patrons de moviment que involucren la respiració, la velocitat i l'alliberament d'energia en tot el cos amb la finalitat d'activar la relació entre el centre i les extremitats, entrant i eixint del sòl de manera eficient i mantenint un centre baix i fort.

El treball intenta preparar per a entendre des de quina consciència física i organització estructural el cos es mourà i es relacionarà amb l'espai en les seqüències de moviment formalitzades que aprendrem i que van creixent en complexitat.

Fresco Dance Company va pujar a l'escenari per primera vegada en 2002, dirigida per Yoram Karmi. Des dels seus inicis fins ara, és considerada com una de les companyies més destacades en el camp de la dansa contemporània a Israel.

En l'origen de Fresco Dance Company està el desig de promoure i exposar l'art de la dansa a una àmplia audiència i promoure la diversitat i el diàleg cultural a Israel. El repertori de la companyia està compost per creacions de Yoram Karmi, el director artístic, i unes altres de coreògrafs convidats.