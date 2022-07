El primer pla biennal de transparència de la Generalitat finalitza amb un 90% de compliment

Es tracta de l'instrument de planificació i avaluació de les polítiques del Consell en matèria de bon govern, transparència, accés a la informació pública i dades obertes, àrees valorades durant la vigència del pla a través de 89 accions entre 2019 i 2021.

En concret, de les 89 accions avaluades s'han completat 75, mentre set estan en fase avançada, cinc iniciades i dos pendents. La Generalitat recorda que el context provocat per la pandèmia ha suposat una dificultat afegida i un repte a totes les polítiques, encara que s'han mantingut les accions de caràcter transversal per part de les conselleries.

Per exemple, el pla ha suposat la implantació de mecanismes com la plataforma GVA GIP, orientada a destacar la importància del dret a saber i com fer-ho efectiu, que ha suposat un increment de sol·licituds resoltes d'accés a la informació pública i en un termini més curt de temps.

Al seu torn s'ha creat el portal Dades Obertes, on la Generalitat publica en formats oberts les dades que produeix amb l'objectiu que la ciutadania puga accedir de manera lliure i gratuïta i reutilitzar-los. Al seu juí, és un mecanisme que reforça la transparència i millora la rendició de comptes.

També s'ha millorat la visualització de les dades, buscadors i criteris qualitatius de la informació que ofereix el govern autonòmic, actuació orientada a millorar la seua comprensibilitat.

S'ha reforçat la xarxa d'aliances per al foment de la cultura de la transparència amb les universitats públiques, el món local i les entitats privades a través d'iniciatives com TEP, plataforma creada per a facilitar a les entitats privades el compliment de les obligacions de transparència.

Una altra de les accions avaluades positivament és el protagonisme del portal GVA Oberta com a mitjà d'accés a la informació de l'administració i rendició de comptes, com es va posar de manifest durant la pandèmia.

A més, s'han impulsat iniciatives de caràcter innovador orientades a la participació ciutadana com el portal GVA Participa, els primers pressupostos autonòmics participatius o els premi ParticipaAcció.