Iceta anima els joves que compleixen 18 anys a demanar ja el bo cultural: "Deixeu-vos seduir"

Iceta ha presentat el bo en el Museu de Belles Arts de València el mateix dia que s'obri el termini de peticions a nivell nacional, un acte que ha comptat amb una actuació d'un quartet de trombons de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya. El bo és una espècie de "targeta prepagament" que ofereix 200 euros per a consumir durant un any cultura en directe, cent euros per a productes culturals físics i altres cent per a digitals.

"Els que ja tenim una mica més de 18 anys pensem què hauríem fet si ens hagueren donat aquesta possibilitat", ha constatat el titular de Cultura, augurant que el bo tindrà una forta repercussió entre els joves i ajudarà a revitalitzar sectors molt castigats per la pandèmia.

Ha recordat així que les restriccions van obligar a tancar espais, reduir aforaments i ajornar projectes: "És hora que la societat diga gràcies als creadors. Creiem en vosaltres, defendrem els vostres drets i aconseguirem que cada vegada més gent s'acoste a la cultura".

"Deixeu-vos abraçar per la cultura perquè la cultura no us deixarà mai", ha insistit als joves, recalcant que "la cultura no demana, ofereix, i cal ser capaces d'acollir eixe oferiment i aprofitar-ho per a ser millor persona".

A més, el ministre ha explicat que és necessari obtindre un certificat digital per a demanar el bo i que estarà disponible tant en forma de targeta física com a través del telèfon mòbil. Es podrà beneficiar mig milió de joves a Espanya i un total de 52.978 a la Comunitat Valenciana nascuts en 2004.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat el bo com un "arsenal d'oportunitats" i ha demanat que la cultura no quede afectada per la situació econòmica. "És invertir en persones lliures", ha reivindicat, confiant en el seu paper per a combatre la resignació entre els joves.

PRIMERA VISITA AL MUSEU DE BELLES ARTS

Puig també ha posat en valor el Museu de Belles Arts de València i ha advocat per donar-ho més a conéixer, mentre Iceta ha explicat que és la seua primera visita a aquesta pinoteca de titularitat estatal, un "tresor" del que ha lloat la seua gestió per part de la Generalitat i la "sensibilitat cultural" del president.