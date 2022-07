L'Ajuntament de València amplia el parc municipal de lloguer amb 60 nous habitatges

Així ho ha assegurat la regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, qui ha afirmat que des de l'any 2015, el govern de Joan Ribó ha fet "una aposta molt clara" pel dret a l'habitatge a la nostra ciutat començant per la creació de la pròpia Delegació d'Habitatge, que abans no existia, fins a tot el desenvolupament de les ajudes de lloguer, que en aquests moments per a l'any 2022 té una quantia de 2.700.000 euros.

Sobre aquest tema, ha afirmat que "continuarem apostant per incrementar eixe pressupost en el pròxim any i, a més, en la part que no és estrictament d'habitatge, sinó que és d'AUMSA, s'aposta per la construcció de 324 vivendes amb fons del Banc Europeu". Així, ha recalcat que compten amb pressupost per a poder incorporar cada any i comprar noves vivendes i, en aquesta línia "continuarem avançant".

Per contra, ha assegurat que "fins a l'any 2015, durant els 24 anys de govern del Partit Popular, evidentment l'habitatge no era una prioritat: El parc estava estancat en els últims deu anys anteriors a l'arribada d'aquest govern i no hi havia ni registre de demandants". "La ciutadania no podia ni demandar un habitatge públic en la nostra ciutat i ara sí", ha recalcat.

En aquesta línia, ha afirmat que està "tot regulat i són polítiques que costen de desenvolupar, no són immediates, però tenim les bases i els fonaments molt clars per a poder desenvolupar en els pròxims anys l'oferta pública de lloguer assequible a la nostra ciutat".

60 NOUS HABITATGES

Els 60 nous habitatges incorporats al parc municipal provenen de diferents orígens. Huit són comprats, altres 13 són fruit de la compra arran d'un procés previ de tanteig i retracte, 25 són rehabilitacions en el barri del Cabanyal-Canyamelar i 14 són incorporacions del Programa Reviure.

De les 60 vivendes, la regidora d'Habitatge ha destacat la compra d'un edifici de 12 vivendes al carrer de Compromís de Casp, al barri de Jesús, i els programes de rehabilitació d'habitatges al barri del Cabanyal (programa ARRU i Pla d'Inversions Productives), amb els quals s'han incorporat 25 cases.

La regidora ha destacat que, en aquests moments, està en marxa la incorporació d'altres 44 vivendes, d'entre les quals hi ha un edifici municipal de tres vivendes en el carrer de Murillo (les obres del qual finalitzen al desembre), un edifici complet de 16 vivendes en el carrer dels Àngels que es destinarà a emergències habitacionales i el nou programa d'ajudes ARRU- 2 per al barri del Cabanyal-Canyamelar, que permetrà afegir altres 25 cases més.

En aquests moments, hi ha 42 famílies que viuen en vivendes municipals. La resta de vivendes, fins a completar les seixanta que estan disponibles, es troben pendents d'adjudicació o en procés de rehabilitació.