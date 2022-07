El Rubius responde a The Grefg y explica por qué no le invitó al estreno de su documental: "Vinieron los más cercanos"

El Rubius organizó el pasado jueves una alfombra roja llena de nostalgia y recuerdos en honor a sus diez años de carrera en YouTube por motivo del estreno de Rubius X, su documental con Amazon Prime Video.

Muchos de sus amigos con los que comenzó a trabajar en la plataforma acudieron a apoyar al streamer y disfrutar en primicia del largometraje. Sin embargo, aunque hubo muchas caras conocidas, hay quien se extrañó de no haber sido invitado.

Es el caso de The Grefg, que se encontraba en directo en su canal de Twitch en el momento de la alfombra roja y comentó en directo su sorpresa por no haber sido invitado.

A pesar de confirmar que no hubiera ido porque tiene que estar en casa "entrenando y haciendo directo", le lanzó un mensaje muy directo: "No me ha invitado nadie. Rubius, que yo a los ESLAND te invité", le recriminó, quejándose además de que reaccionó en directo al tráiler.

"Parece que se te olvidan las cosas. Disfruta del documental, luego me lo veo", concluyó el discurso que ha dado mucho que hablar desde entonces y que El Rubius ha querido responder para aclarar la 'pelea'.

"Seguro que me olvide de invitar a mucha gente", aseguró en su canal: "Lo de invitar lo lleva la agencia, yo invité a mis moderadores, a mi gente más cercana. Se me olvido invitar a gente, pero no es nada personal".

Y añadió que "a un tipo de gente" le da vergüenza invitar. Además, que "tampoco quería invitar a gente que sabía que no iban a poder venir", comentó también mencionado a Vegetta, que tampoco estuvo presente.