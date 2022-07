Mor el doctor José María Breva, president del Col·legi de Metges de Castelló i del Consell de Col·legis

La Junta Directiva i el personal del COMCAS, en un comunicat, han traslladat el seu "enorme pesar, condolences i ànims" a la família del doctor Breva Sanchis.

La vetla té lloc aquest dilluns, de 10 a 21 hores, i aquest dimarts, de 10 a 15 hores, en el Nou Tanatori Funerària Blay, en l'avinguda dels Germans Bou, de Castelló. La missa-funeral tindrà lloc aquest dimarts, a les 17 hores, en la Concatedral de Santa María.

El doctor Breva va nàixer fa 64 anys en la ciutat de Castelló, a la qual sempre va estar vinculat, i va cursar estudis de Medicina i de Doctorat en la Facultat de Medicina de la Universitat de València. Després de finalitzar la carrera, va exercir l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

El doctor Breva Sanchis ha sigut mèdic de família en el Centre de Salut 9 d'Octubre de Castelló, centre del que va ser coordinador. La seua preocupació per la professió i la sanitat li van portar a compatibilitzar el seu treball amb la docència, en la Universitat Cardenal Herrera-CEU, i la gestió, en el Col·legi de Metges de Castelló.

A l'òrgan col·legial va arribar com a sotssecretari i després va resultar triat com president de la institució durant una legislatura. Fa amb prou faenes uns mesos, al maig, havia sigut reelegit per al càrrec. En l'actualitat també ocupava el càrrec de President del Consell de Col·legis Oficials de Metges Valencians.

La seua gestió en els primers quatre anys de mandat va coincidir amb l'impuls i transformació del Col·legi, materialitzat al juny de 2021 amb la inauguració d'una nova seu, adaptada a les necessitats tecnològiques i socials del present segle. Un espai per als metges, apostant pels criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

"Quatre anys en els quals, juntament amb la seua Junta Directiva, va prevaler la defensa dels professionals en un període especialment dur marcat per la pandèmia de la Covid-19", ha ressaltat el COMCAS, abans de posar en valor que el doctor Breva i els seus companys de gestió van apostar per integrar el Col·legi en la societat castellonenca i en eixa línia de participació es va integrar en fòrums com el Consell Social de la Ciutat, el de la Universitat Jaume I i la FUE, entre uns altres.

A més de la pràctica mèdica i la docència, el doctor Bacora va col·laborar amb diversos mitjans de comunicació en la divulgació de temes sanitaris i científics.

Com a amant de l'esport, en general, i del Ciclisme en particular, va organitzar a Castelló, la passada tardor, el Campionat d'Espanya de Ciclisme per a Metges.