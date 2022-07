L'Ajuntament de València estudia la viabilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis municipals

Sobre aquest tema, la regidora de l'àrea de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha assenyalat que dels 525 locals estudiats s'han identificat 118 edificis amb viabilitat tècnica per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

L'estudi es converteix així en una ferramenta fonamental per a elaborar un pla director d'inversions en energia fotovoltaica" en paraules de la regidora. Notario ha apuntat que en l'actual situació de lluita contra el canvi climàtic "aconseguir que València siga climàticament neutra en 2030 és un repte ambiciós que ens interpel·la a les administracions, al teixit empresarial i a la ciutadania i per descomptat a les diferents regidories".

En eixe sentit, ha assenyalat que donada la diversitat de tipus de local que alberguen les instal·lacions municipals, es feia necessària una auditoria per a identificar les cobertes que per la seua orientació, superfície disponible i una altra sèrie de circumstàncies, ofereixen un major potencial per a rendibilitzar aquestes plaques fotovoltaiques.

Del total dels 525 edificis analitzats, l'estudi determina que en 118 resulten viables instal·lacions d'aquest tipus. Si s'instal·laren plaques fotovoltaiques en eixos 118 edificis, s'aconseguiria una superfície bruta total de 72.834 m2 amb una capacitat de producció total de 5.936 MW, la qual cosa es tradueix en 4.621MWh/any d'autoconsum.

FACTURA ENERGÈTICA

L'estalvi en la factura energètica del consistori, tenint en compte les tarifes actuals, seria de 393.427 euros anuals. La reducció de les emissions de CO2 seria de 1.116,13 tones en un any.

Amb les dades obtingudes es pot dissenyar un pla d'inversions atenent a diversos criteris com per exemple, l'estalvi en la factura energètica, minimitzar els costos de la inversió o maximitzar la producció d'energia.

La regidora Lluïsa Notario ha recordat que divendres passat "València es va convertir en una de les dos ciutats finalistes per a ser Capital Verda Europea en 2024. Un pas més per a millorar el medi ambient i la qualitat de vida en la nostra ciutat amb el reforç de les polítiques vinculades amb la sostenibilitat".