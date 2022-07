Sanitat licita l'ampliació per 129.000 euros i reforma del centre de salut de Benimàmet

El pressupost són 129.183,75 euros per a la licitació dels servicis d'arquitectura, enginyeria i planificació, així com per a l'elaboració del projecte, el disseny i el pressupost i els servicis de consultoria en salut i seguretat.

La necessitat d'ampliar i restaurar el centre de salut, que és referent en la seua zona bàsica i acull activitat tant d'Atenció Primària com continuada (PAC), s'explica perquè ha quedat infradimensionat per a atendre a la seua població assignada -més de 17.000 persones- i flotant. En aquest sentit, el centre de salut, en estar prop del campus de la Universitat de València a Burjassot, també atén a nombrosos estudiants desplaçats durant el període lectiu.

La licitació de la redacció del projecte d'ampliació i reforma és el primer pas per a adequar les instal·lacions a les necessitats presents i futures de la ciutadania. Una vegada finalitzades les obres, el centre comptarà amb una consulta addicional de Medicina de Família (seran nou en total); tres més d'Infermeria (cinc en total); una més de Pediatria i una altra d'Infermeria Pediàtrica (tres i dos en total, respectivament) així com àrea d'extraccions, box d'observació i sala per a tractaments.

A més, l'àrea d'Atenció a la Dona es reforçarà amb un espai addicional per a l'educació sanitària. El PAC, per la seua banda, guanyarà una zona d'espera, una consulta mèdica i una sala per a tractaments. Així mateix, l'ampliació i reforma del centre s'escometrà amb la vista posada a aconseguir un edifici de consum energètic quasi nul.

Per tant, la intervenció s'emmarca en l'estratègia mediambiental i energètica de la Conselleria, que estableix que les intervencions sobre infraestructures tindran present el minimitzar els efectes sobre el canvi climàtic i el compromís amb el desenvolupament sostenible i la millora de l'eficiència energètica.